Tvillingbrødrene ClearBear og Haatepah har bakgrunn fra urbefolkning og diskuterer forholdet de har til naturen

Det virker som om båndet mellom dere er bygget på mer enn at dere er brødre eller tvillinger, og at det snarere er en forbindelse som kommer av at dere har oppdaget røttene og identitetene deres sammen – og slitet som kom før det. Hvordan var den reisen for dere?



ClearBear: Vi var så unge [da vi ble adoptert], så vi lærte ikke noe om kulturen vår mens vi fortsatt var hos våre egne, fordi vi var bare babyer da vi ble flyttet. Først var jeg redd for hvem jeg var, ikke på grunn av familiens historie, men fordi jeg ikke visste hva det var. Jeg var uvitende om hvem jeg var.



[Våre adoptivforeldre sa til oss]: «Vel, dere tilhører urbefolkningen.» Det er veldig vagt. Det er så mange forskjellige kulturer og språk og stammer over hele kontinentet. Å si at du tilhører en amerikansk urbefolkning er egentlig ikke så klargjørende.



Men den lille kunnskapen vi hadde, førte likevel til at vi var i stand til å finne ut om historien vår. Vi har alltid vært fascinert av urbefolkningens historie og migrasjoner, så etter hvert klarte vi å sette sammen bitene og danne et større bilde.



Haatepah: Vi hadde en idé om at vi var indianere da vi var åtte–ni år gamle. Men vi visste ikke hvilken stamme vi tilhørte.



Da vi kom på videregående, startet vi en klubb for folk fra amerikansk urbefolkning. Vi samlet alle elevene som var fra urbefolkningen, og lagde arrangementer for å lære om kulturen vår. Siden vi ikke kjente stammen vår, sugde vi bare til oss kunnskap om alle stammene i hele Amerika: Nord-, Sentral- og Sør-Amerika. Vi gjorde undersøkelser over alt fra Alaska i nord til Chile og Argentina i sør og ble i grunnen ganske besatt av det.



ClearBear: Ja, det ble vi.



Haatepah: Vi lærte om så mange stammer vi kunne, og da vi fant vår biologiske familie, stilte vi spørsmål og ble i stand til å finne ut hvilken stamme vi kom fra.



Hvordan var det å endelig oppdage identiteten deres som urfolk og kunne si: «Det er her vi kommer fra – dette er vårt folk»?



ClearBear: Ærlig talt var det akkurat som … du vet, når du hører på en veldig fin sang og blir helt skjelven fordi sangen bare føles så fantastisk? Sånn føltes det. Som at, jøss. Dette er helt utrolig. Wow. For en fascinerende rase av mennesker jeg kommer fra.