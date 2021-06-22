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Redd liv én rutine om gangen

Fellesskap

I over 40 år har en synkronsvømmeklubb i Harlem hjulpet medlemmer med å være aktive i vannet og i lokalsamfunnet.

Sist oppdatert: 12. august 2021
5 minutters lesing

«In Good Company» er en serie om lag og klubber som utfordrer status quo.

I en liten blindgate fra Harlems West 135th Street hilser et par dusin selverklærte «gamlinger» i masker og matchende røde joggedresser på hverandre med albuen i stedet for med klemmer. For første gang på flere måneder står de utenfor Hansborough rekreasjonssenter – kjent for dem som «badehuset». I den flotte mosaikkbelagte svømmehallen har disse kvinnene og mennene øvd på svømmetakene og sparkene sine som Harlem Honeys & Bears, en synkronsvømmegruppe for eldre som har holdt det gående siden 1979. Gruppens navn var inspirert av uttrykk fra slutten på 70-tallet, i følge lagmedlem Rasheedah Ali. «Det var menn og kvinner – kvinnene er 'honeys', og bjørner elsker honning! Så de kalte seg selv Harlem Honeys & Bears», sier hun om gruppens opprinnelse.

Noen medlemmer har svømt hele livet, selv da det fantes segregerte svømmebasseng, mens andre ikke overvant frykten for vann før de var godt over 60 år. Sammen vant de priser, holdt kroniske sykdommer i sjakk, dannet vennskap, og kanskje viktigst av alt: De delte lidenskapen sin og ferdighetene sine med lokalsamfunnet gjennom et svømmeprogram for unge. «Belønningen som trener er å se disse unge mennene og kvinnene gli gjennom vannet uten problemer», sier lagleder Luther Gales. Og når studier viser at svarte ungdommer statistisk sett har større sannsynlighet for å drukne, gjør Harlem Honeys & Bears mer enn å dele sporten sin – de redder liv.

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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Møt Honeys & Bears

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Rasheedah Ali

Rasheedah ble født i Cincinnati i 1935, og elsket vannet fra hun var ung, og hun var kjent som «den svarte Esther Williams» for vannakrobatikken sin i barndommen. Etter hvert flyttet hun nordover til New York City og har vært der siden: «Jeg elsker Harlem – jeg vil ikke være noe annet sted. Neste stopp for meg er paradis», sier hun.

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Monica Hale

«Hvis du kan flyte, kan du drive med synkronsvømming», sier lagkaptein Monica, som har funnet tilflukt i vannet gjennom sine livsopplevelser. Om relasjonene hun og lagkameratene har dannet over årene, forklarer hun: Du må virkelig kjenne dem, for livene deres er i dine hender.»

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Joyce Clarke

Etter flere år med frykt for vannet gjorde et alvorlig helseproblem at 62 år gamle Joyce innså at hun ønsket å overvinne frykten sin og lære å svømme. Hun har vært på laget helt siden den gang. «Kroppen min våkner fortsatt opp tidlig på mandager og onsdager», sier hun om sin naturlige tilbøyelighet til å svømme i det lokale bassenget siden det ble stengt på grunn av covid-19.

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Monica Hale

«Hvis du kan flyte, kan du drive med synkronsvømming», sier lagkaptein Monica, som har funnet tilflukt i vannet gjennom sine livsopplevelser. Om relasjonene hun og lagkameratene har dannet over årene, forklarer hun: Du må virkelig kjenne dem, for livene deres er i dine hender.»

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Joyce Clarke

Etter flere år med frykt for vannet gjorde et alvorlig helseproblem at 62 år gamle Joyce innså at hun ønsket å overvinne frykten sin og lære å svømme. Hun har vært på laget helt siden den gang. «Kroppen min våkner fortsatt opp tidlig på mandager og onsdager», sier hun om sin naturlige tilbøyelighet til å svømme i det lokale bassenget siden det ble stengt på grunn av covid-19.

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Luther Gales

Lagleder Luther er pensjonert politi, tidligere i marinen, livslang atlet, danser, moteløve og trener. «Vi lærer barn å svømme, slik at de kan redde seg selv og andre», sier Luther.

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Oliver Footé

«De hadde et lag da jeg kom hit, men jeg forbedret det», sier mannen bare kjent som «Mr. Footé» eller «trener» for medlemmer av laget. Oliver er en krevende instruktør som begynte å opptre i vannshow da han var ni år gammel.

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Lettice Graham

I en alder av 98 år er Lettice det eldste medlemmet av Harlem Honeys & Bears. Hun lærte å svømme da hun pensjonerte seg i en alder av 64, og hun takker synkronsvømmingen for sin gode helse.

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Oliver Footé

«De hadde et lag da jeg kom hit, men jeg forbedret det», sier mannen bare kjent som «Mr. Footé» eller «trener» for medlemmer av laget. Oliver er en krevende instruktør som begynte å opptre i vannshow da han var ni år gammel.

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Lettice Graham

I en alder av 98 år er Lettice det eldste medlemmet av Harlem Honeys & Bears. Hun lærte å svømme da hun pensjonerte seg i en alder av 64, og hun takker synkronsvømmingen for sin gode helse.

In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Jean Miller

«Jeg unngikk svømming hele livet mitt», sier Jean, helt til Harlem Honeys & Bears så henne i en vannaerobictime og hentet henne i en alder av 63 år. Det å være involvert med laget holder henne aktiv både i og utenfor bassenget, med alt fra å undervise lokale ungdommer til å marsjere i African American Day Parade. «Da jeg kom og ble med, innså jeg at det ikke bare handlet om å være på et lag og svømme. Jeg har ambisjoner», sier Jean om motivasjonen tiden på laget har gitt henne.

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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 
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In Good Company: Harlem Honeys & Bears 

Film: Keenan MacWilliam og Orian Barki
Foto: Flo Ngala
Tekst: Roxanne Fequiere

Rapportert: september 2020

Opprinnelig publisert: 22. juni 2021