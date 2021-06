I en liten blindgate fra Harlems West 135th Street hilser et par dusin selverklærte «gamlinger» i masker og matchende røde joggedresser på hverandre med albuen i stedet for med klemmer. For første gang på flere måneder står de utenfor Hansborough rekreasjonssenter – kjent for dem som «badehuset». I den flotte mosaikkbelagte svømmehallen har disse kvinnene og mennene øvd på svømmetakene og sparkene sine som Harlem Honeys & Bears, en synkronsvømmegruppe for eldre som har holdt det gående siden 1979. Gruppens navn var inspirert av uttrykk fra slutten på 70-tallet, i følge lagmedlem Rasheedah Ali. «Det var menn og kvinner – kvinnene er 'honeys', og bjørner elsker honning! Så de kalte seg selv Harlem Honeys & Bears», sier hun om gruppens opprinnelse.



Noen medlemmer har svømt hele livet, selv da det fantes segregerte svømmebasseng, mens andre ikke overvant frykten for vann før de var godt over 60 år. Sammen vant de priser, holdt kroniske sykdommer i sjakk, dannet vennskap, og kanskje viktigst av alt: De delte lidenskapen sin og ferdighetene sine med lokalsamfunnet gjennom et svømmeprogram for unge. «Belønningen som trener er å se disse unge mennene og kvinnene gli gjennom vannet uten problemer», sier lagleder Luther Gales. Og når studier viser at svarte ungdommer statistisk sett har større sannsynlighet for å drukne, gjør Harlem Honeys & Bears mer enn å dele sporten sin – de redder liv.