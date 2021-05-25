Ask the Coach: «Hvordan slutter jeg å dømme meg selv?»

Faren min har aldri vært en del av livet mitt. Og da jeg var alene på college, tok alle følelsene om avvisning og svik som jeg hadde som barn, overhånd igjen. Jeg begynte å overtrene for å stenge følelsene ute, og det tok ikke lang tid før jeg fikk tretthetsbrudd i foten og ikke kunne trene. Så brakk jeg foten. Deretter fikk jeg et hjerteproblem.



Jeg var på et skikkelig mørkt sted.



Heldigvis hadde treneren min ressurser. Med hjelp fra henne, fikk jeg møte idrettspsykologer som lærte meg teknikker for å håndtere alt som foregikk. Jeg lærte at alle har impulser som drar oss i ulike retninger. Noen er positive mens andre er negative. Og med litt øving, kan vi velge hvilke vi følger. Vi kan velge å være takknemlige og jobbe hardt.



Jeg tror en idrettspsykolog kan være til stor hjelp for deg også. Kanskje kan det å være borte fra dem som betyr noe for deg, hente frem problemer som du prøver å rømme fra.



Det er noe som hindrer deg i å drive med spillet du elsker. Og du skylder deg selv å finne ut hva det er. Når du gjør det, kan du lære å sette pris på deg selv og strekke deg etter å gjøre ditt beste i alt du gjør.



Jeg har på følelsen at du innerst inne er takknemlig over å være på skolen og over å være en del av laget. Så lytt til den impulsen, og la den veilede deg.



Coach Fargas