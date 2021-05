Ask the Coach: «Hvordan slutter jeg å dømme meg selv?»

Løgnen din sier meg at du kanskje tar situasjonen din for gitt. Du føler kanskje at løgnen i seg selv ikke er så ille, men den er en del av et større problem. Så her er et annet spørsmål du bør stille deg selv: «Hvilke verdier skal lede meg?» Du bør med andre ord sette noen grenser som du ikke krysser. Dette kan for eksempel være å ikke lyve eller ikke droppe trening. Og ikke gi deg heller, for det kommer ikke til å løse problemet ditt. Du vil bare ende opp enda mer isolert.



Jeg lærte disse verdiene hjemme, og Pat Summitt, treneren min hos Tennessee, forsterket dem. Hun tolererte ikke løgner, og du kunne ikke lure henne. Hun sørget for at vi alle visste bedre enn som så. Den typen ansvarlighet er nødvendig.



Dette stoppet meg fra å være ute hele natten, men jeg slet fremdeles med ting. Jeg hadde forferdelig hjemlengsel. Jeg savnet familien min. Jeg savnet å samles hos bestemor hver søndag hvor vi spiste deilig mat, spilte kort og lo masse. All ensomheten fremkalte noe uoppgjort jeg hadde med faren min.