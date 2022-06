Hvorfor og hvordan du får datteren din interessert i å drive med sport

Hvordan du selv deltar i og går inn for sport og trening, kan utgjøre en stor forskjell i en jentes holdning, sier Megan Bartlett, grunnleggeren av Center for Healing and Justice Through Sport, som har jobbet med Nike for å lage Coaching Girls-guiden. Jo mer aktiv du er og jo mer optimistisk språk du bruker rundt det å være i aktivitet («Jeg er så glad for at jeg skal løpe i dag!»), desto mer sannsynlig er det at hun vil skape positive assosiasjoner selv, sier Bartlett. «Å drive med sport sammen med henne er like viktig», legger Fry til, så enten hun er 3 eller 13 år – la henne velge en aktivitet (da blir det mer moro for henne), og gjør det sammen.



Og vær så snill, sørg for at jenta di er utstyrt med tilstrekkelig sportsutstyr, inkludert sports-BH, sko og klær som hjelper henne å bevege seg. Møt opp på så mange øvelser og kamper du kan for å heie på henne, ta henne med på kvinnekamper og snakk om sport på samme måte som du ville snakket om skolen eller andre ting. Alt dette kan være med på å oppmuntre henne til å tenke på sport som en naturlig og spennende del av livet, sier Issokson-Silver, og det kan gi henne ekstra selvtillit til å fortsette.