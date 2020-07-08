Mobergs team tok også biopsier av deltakernes muskler, både rett etter treningsperioden på ti uker, og etter den endelige treningsøkten fem måneder senere. De fant da høyere nivåer av genetiske markører og proteinmarkører i det trente benet. Dette antas å ha sammenheng med muskelhelse og -vekst i tillegg til muskelutholdenhet, noe som kan forklare styrken i benet.



På den måten kan det se ut til at hjernen og musklene jobber sammen, sier Moberg. Hjernen din tar seg av de motoriske ferdighetene, mens musklene tar vare på strukturelle endringer som kan hjelpe deg med å gjenoppbygge svekket muskelstyrke raskere.



Denne nyheten er ingen unnskyldning for å legge manualene på hyllen. Det er fortsatt sant at dekondisjonering kan starte allerede få uker etter du har tatt pause fra trening. Effektene varierer riktignok avhengig av type aktivitet og nivå før treningsslutt. De fleste vil miste litt aerob kapasitet innen en uke, sier Milton, mens en nedgang i styrketreningsevne tar lengre tid og påvirker folk ulikt. Uansett om du faller av i en uke eller fem måneder, så vit dette: «Hvis du har trent før, så har du sannsynligvis ikke mistet all den tidligere fremgangen», sier Milton. «Nå er du et eller annet sted mellom toppformen din og den opprinnelige grunnformen». Så … det kunne vært verre.



Denne informasjonen burde heller ikke oppmuntre deg til å kjøre på for fullt når du er tilbake. Gjør deg selv en tjeneste og ta de første øktene eller ukene litt roligere enn du gjorde før du stoppet opp. «Selv en veldig godt trent person er nødt til å begynne på et lavere nivå. Det kan derimot hende at de vil kunne øke intensiteten raskere enn personer med en mindre omfattende treningsbakgrunn», sier Milton. Du vil jo ikke starte igjen kun for å bli satt ut av spill av skader eller overtrening.



Selv om en aktivitet kanskje ikke føles eller ser så bra ut etter en lang pause (ehm, voksne som slår hjul), så er det motiverende å vite at det nesten er umulig å gå helt tilbake til start i løpet av noen måneder, eller til og med år – og du kan faktisk oppnå raskere fremgang enn du gjorde første gangen. Ikke glem å takke hjernen din – og musklene dine – for det.