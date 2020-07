Kroppens evne til å fortsette der den slapp kalles muskelminne. Men det er ikke musklene dine som egentlig memorerer noe som helst – det er hjernen din som husker hvordan du gjør motoriske ferdigheter. «Når du gjør en viss bevegelse om og om igjen, trener du det nevromuskulære systemet helt til det sentrale nervesystemet lærer å utføre bevegelsen som en jevn og koordinert handling du ikke engang trenger å tenke over», forklarer Heather Milton, CSCS, registrert klinisk treningsfysiolog og leder ved NYU Langone Health Sports Performance Center. (Dette er likevel ikke en grunn til å droppe god teknikk, bemerker hun.)



Selv om muskelminnet, slik vi kjenner det, hovedsakelig foregår i hjernen, har forskere nylig oppdaget et mer bokstavelig type muskelminne, kalt epigenetisk minne, som foregår inne i musklene når de utsettes for styrketrening. Dette innebærer at DNA-et i musklene dine kan kobles om som svar på det du utsetter dem for, slik at vevet klargjøres for fremtidig vekst. Faktisk oppdaget man i en ny studie publisert i tidsskriftet Medicine & Science in Sports & Exercise, at muskler kan lagre minner på et molekylært nivå fra tidligere økter med motstandstrening, i opptil 20 uker. Det kan bidra til å sette fart på fremgangen din, selv etter en (lang) pause fra treningsstudioet.



Høres det for godt ut til å være sant? Sjekk dette: I studien trente deltakerne styrke med kun ett ben, tre ganger i uken i ti uker, før de tok en fem måneders pause fra treningen. Forskerteamet oppdaget at benet som hadde blitt trent før, var vesentlig sterkere enn det utrente benet – så mye at det faktisk kunne løfte vekter som var 10–25 prosent tyngre, forteller studieforfatter Marcus Moberg, assisterende professor ved Gymnastikk- og idrettshøgskolen i Stockholm. Så hvis du har tatt en pause fra løftingen, og du ikke orker tanken på å begynne på nytt – husk at du faktisk kan være opptil 25 prosent lenger på vei i treningsreisen din enn du var da du først begynte.