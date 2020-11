La oss si at en person på 75 kilo gjør tre sett med ti squat jumps, en dobbel kroppsvektøvelse som bygger styrke og forbrenner kalorier. Du tenker kanskje at disse har løftet på 75 kilo. Mens i virkeligheten har de løftet 2250 kilo.



«Kreftene som musklene utøver når du hopper og lander er enorme,» sier dr. Christopher Minson, humanfysiologiprofessor og kodirektør for trenings- og miljøfysiologilaboratoriet ved University of Oregon. Så store, at bare ved å gjøre eksplosive kroppsvektøvelser, «vil du også hjelpe musklene til å tilpasse seg å løfte tyngre vekter når du går tilbake til treningsstudioet», sier han.



Plyometrics, eller fartsfylte hoppøvelser, er ikke de eneste kroppsvektøvelsene som kan gi store fordeler. En artikkel i tidsskriftet til American College of Sports Medicine fant at kroppsvektstrening med høy intensitet alene kan redusere kroppsfett og forbedre VO2-maksen (et mål på aerob kondisjon) og muskelutholdenhet like mye eller mer enn tradisjonell vekttrening gjør. En studie i «The Journal of Strength and Conditioning Research» viste at å gjøre push-ups kan være like effektivt som benkpress for å øke overkroppsstyrken og muskeltettheten. Og en studie utført av polske forskere fant at kvinner som kun trente kroppsvekt i 10 uker forbedret muskelstyrke og utholdenhet så vel som fleksibilitet (forfatteren av studien sier at resultatene bør være like for menn).



På toppen av alt dette, når det ikke er noe utstyr å fikle med, har de fleste lettere for å finjustere formen, sier Minson, noe som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av hver repetisjon. Og fordi du ikke drar i vekt, har bevegelsesområdet og propriosepsjonen din (å vite hvor armer og ben er til enhver tid) en tendens til å forbedre seg, slik at du kan bevege deg raskt uten å overtenke det. Det er nyttig for alle slags bevegelser, enten du er i treningsstudioet, på banen eller går i trapper.



Enkelt sagt: En gjennomsnittlig voksen har nok kroppsmasse til å utfordre musklene sine uten ekstra vekt. «Det er også mange muligheter for å skalere opp kroppsvektøvelser for å fortsette gradvis å belaste musklene mer», sier Minson. Og det er faktisk hemmeligheten bak det å bli sterkere og bedre – med eller uten vekter. Fortsett å lese for å lære hvordan.