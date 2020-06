Hvor mye vann trenger egentlig løpere?

Forskning viser at når du mister mer enn to prosent av kroppsvekten gjennom dehydrering kan det føre til redusert utholdenhet. (Tror du at du aldri kan bli så dehydrert? Her er det raske regnestykket: Hvis du veier 68 kilo, betyr det at du mister 1,4 kilo vann. Dette kan lett skje i løpet av en varm dag og/eller under en hard løpeøkt.) Annen forskning viser at dehydrering kan føre til økt opplevd anstrengelse. Dette gir mening – hvis treningen føles hardere, vil prestasjonen din sannsynligvis lide under det. Faktisk opplevde 70 prosent av løperne et eller flere tilfeller der de mente at dehydrering resulterte i en betydelig nedgang i prestasjon, viser forskning publisert i Journal of Athletic Training.



Når vannmengden i kroppen endres, kan den også forstyrre kroppens nivåer av elektrolytter og viktige mineraler, inkludert natrium, kalium, kalsium, klorid og magnesium. «Du trenger disse elektrolyttene for at musklene dine skal fungere ordentlig», sier Ryan. De transporterer næringsstoffer inn i cellene dine, flytter avfall ut av cellene samt hjelper til med å regulere nerve- og muskelfunksjon, inkludert hjertet ditt. Alt dette er helt avgjørende for prestasjonen.