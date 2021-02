Slik holder du motivasjonen oppe når du trener hjemme

Når du har funnet ut «hvorfor», må du lage en tidsplan for å støtte det og holde deg selv ansvarlig for å følge den tidsplanen. Jeg gjør dette hver helg for den kommende uken. Det som fungerer for meg, er å dele opp store oppgaver i mindre svært detaljerte. Jeg skriver ikke bare «trene i en time». Jeg skriver ned hver øvelse, antall sett, repetisjoner og hvilepauser. Når jeg kartlegger hvert eneste trinn, er jeg mye mer engasjert.



En tidsplan kan ikke erstatte det å spille sammen med lagkamerater eller lære av treneren. Men det er mange ting du kan gjøre for å få tilbake noe av den støtten.



Da mannen min, Darius, og jeg var forlovet, trente vi lag i forskjellige stater, men vi tok oss alltid tid til videosamtaler og sendte meldinger til hverandre hver dag. Hvorfor forteller jeg deg om mannen min? Fordi at akkurat nå må du holde kontakten med basketfamilien og pleie relasjonen på samme måte.

Prøv å dele treningsplanen din med en lagkamerat, slik at de også kan gjøre det. Kanskje dere kan utføre deler av treningsøkten sammen på Zoom. Del deretter hva tiden din var på da du løp en viss distanse, eller hvor mange skudd du traff på på skyteøvelsen. For å bygge fellesskap kan du være vert for gruppechatter, opprette et slagord for laget eller lage en delt spilleliste, slik at alle kan høre på den samme musikken når dere trener.