Carlos mener at verken livet og golfbanen kan kontrolleres. «Du må kontrollere det som kan kontrolleres» er et uttrykk han stadig kommer tilbake til. Det var kanskje ikke meningen at han skulle bli et «fyrtårn av håp» for noen, men siden det ukontrollerbare skjedde, måtte han raskt tilpasse seg den nye hverdagen. Han gir troen sin æren for denne evnen, fordi det var den som holdt ham gående og fikk ham til å sette den nye situasjonen i perspektiv. Han gir også støttesystemet sitt en del av æren. Han sier han kan takke dem som støttet ham da han våknet etter operasjonen. Han sier at han ønsker å gi den samme støtten til andre som opplever det samme. «Hvis et barn som også har amputert, ser meg, så tenker han eller hun kanskje: 'Hei, jeg kan også bli en profesjonell golfer. Jeg kan spille golf.'»



I filmen ovenfor forteller Carlos sin historie og forklarer hvordan han kom over mentale og fysiske hindringer og fikk et nytt perspektiv på livet og spillet som han er så glad i.