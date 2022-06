Game Recognize Game: Zenat Begum fra Playground Coffee og produsent Elle Clay

Zenats Playground er definitivt ikke som andre kafeer. Etter åpningen i 2016 har den blitt et knutepunkt for lokalmiljøet. I tillegg til å servere god kaffe, som Elle kan bekrefte, er kafeen også et sted for poesilesinger, workshoper, radiosendinger og bokbytter (der naboer kan legge igjen eller ta med seg en bok). I det siste året har Playground også deltatt i et kjøleskapinitiativ for lokalsamfunnet som ble lansert over hele New York, der naboer donerer mat slik at andre kan ta det de trenger.



Zenat lærte alt om å administrere en liten bedrift fra faren sin, som eide en jernvareforretning på samme sted i 20 år. Elle vet også hvordan det er å lede et prosjekt helt fra starten av. Hun er grunnlegger av Wild Child NYC, et produksjonsselskap som spesialiserer seg på eksperimentell historiefortelling og marginaliserte fortellinger. Hun har sin egen podkast og har jobbet med en rekke andre prosjekter innen film og lyd.



Elles og Zenats felles kjærlighet for Brooklyn-nabolaget sitt og aktivisme i lokalsamfunnet, i tillegg til lidenskap for bedriftene sine, gjorde dem til gode samarbeidspartnere på arrangementer i Playground-lokalet. Her diskuterer de hvordan begge bygger dyktige team rundt seg for å støtte lokalsamfunnet og hvilken rolle basket (en annen ting de begge liker) har hatt for arbeidet deres.





Elle: Zenat, helt siden jeg møtte deg for første gang, har du vært opptatt av nabolaget ditt. Du bryr deg veldig om lokalsamfunnet. Da COVID kom, ble Playground separert fra alle ved å ta ledelsen for å omfavne lokalsamfunnet og gi ressurser til folk som protesterte, men også mat med kjøleskapene i lokalsamfunnet. Jeg vet at du alltid har gjort samfunnsarbeid, så jeg vil ikke si helomvending, men hvordan gikk du fra å være inne i butikken til å være utenfor?



Zenat: En gammel venn fra videregående kom med ideen om et kjøleskap for lokalsamfunnet til meg. Bondens marked har overprodusert grønnsaker og råvarer i de siste månedene. De har bare delt det ut eller distribuert det fra matbanker. Jeg sendte ut noen signaler, og før jeg visste ordet av det, var vi i gang. Så begynte jeg å møte stamkunder fra Playground og beboere i nabolaget som tok fra kjøleskapet hver dag. Dette var tjenestearbeidere, nøkkelarbeidere, folk som jobber på byggeplasser og folk som driver barnehager og som ikke kunne slutte å jobbe fordi det ville ødelegge økonomien deres. Mens jeg snakker med deg, ser jeg faktisk på kjøleskapet. Nesten ti stykker har kommet innom i løpet av den siste timen for å legge igjen ting, og også for å ta med seg noe. Prosjektet har gått veldig bra. Det har vært problemer underveis, som i så mange andre prosjekter, men du må jobbe deg gjennom dette fordi en større visjon er at vi gir mennesker mat i en tid der det er et desperat behov for det.