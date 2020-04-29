Feire seierne dine underveis

Alle nye utfordringer vil som regel innebære både høydepunkter og nederlag. For å holde på positiviteten til prosjektet ditt, er det derfor viktig å feire seirene underveis i stedet for å ergre seg over nederlagene, fordi positiviteten er det som best vil hjelpe deg med å holde på motivasjonen til å fortsette.

Si for eksempel at du har et mål om å spise noe grønt ved hvert måltid, for å øke inntaket av grønnsaker. Du gjør det vanligvis, men så kommer det en dag der ting bare ikke går helt som planlagt, og det blir ingen grønnsaker den dagen. Det er to måter å se det på:

Mange mennesker tenker umiddelbart: «Æsj, jeg nådde ikke målet mitt. Jeg feilet. Dette er for vanskelig.» Og videre har den tanken en tendens til å bli en enda mer negativ, «jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke gjøre dette»-tankegang, som til slutt får dem til å gi opp.