Feire seierne dine underveis

Feir dine seire
Veiledning og ernæring
av Betina Gozo
Hold motivasjonen oppe ved å endre fokus.
Alle nye utfordringer vil som regel innebære både høydepunkter og nederlag. For å holde på positiviteten til prosjektet ditt, er det derfor viktig å feire seirene underveis i stedet for å ergre seg over nederlagene, fordi positiviteten er det som best vil hjelpe deg med å holde på motivasjonen til å fortsette.
Si for eksempel at du har et mål om å spise noe grønt ved hvert måltid, for å øke inntaket av grønnsaker. Du gjør det vanligvis, men så kommer det en dag der ting bare ikke går helt som planlagt, og det blir ingen grønnsaker den dagen. Det er to måter å se det på:
Mange mennesker tenker umiddelbart: «Æsj, jeg nådde ikke målet mitt. Jeg feilet. Dette er for vanskelig.» Og videre har den tanken en tendens til å bli en enda mer negativ, «jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke gjøre dette»-tankegang, som til slutt får dem til å gi opp.
«For å holde på positiviteten til prosjektet ditt, er det viktig å feire seirene underveis»
Betina Gozo
En mer positiv måte å håndtere den noe mindre perfekte dagen på, er å fokusere på det du faktisk har klart: «Hei, jeg klarte å få grønnsakene mine inn til hvert måltid i går, og jeg skal gjøre det igjen i morgen!», eller «fire dager i uken med grønnsaker til alle måltidene er bedre enn før i tiden, det bare ble salat en gang i blant!»
Endre perspektivet ditt, og fokuser på seirene – ikke tilbakeslagene.
Det er også lurt å belønne deg selv for målene du oppnår underveis, å føle at du virkelig feirer det harde arbeidet du har lagt ned. Noen få ideer:
- Egenpleie
Unn deg et avslappende bad, eller ta deg tid til å meditere.
- Handle
Kjøp deg noe som vil gi motivasjon til å fortsette på din sunne vei: et nytt par joggesko eller en fin salatbolle.
- Føre dagbok
Skriv ned prestasjonene dine i en dagbok. Å se oppnåelsene mine nedskrevet er noe som får meg til å stoppe opp og virkelig føle på hvor hardt jeg jobbet for å oppnå et resultat.
Så neste gang tankene dine går mot det negative og det du ikke fikk gjort, kan du endre perspektivet ditt og heller dvele over det du faktisk gjorde. Og neste gang du når et mål du har satt deg, ta da en pause for å virkelig feire seieren!