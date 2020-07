Er en vegansk diett bærekraftig for løpere?

De tyske forskerne rekrutterte 76 mannlige og kvinnelige rekreasjonsløpere. Disse beskrev seg selv enten som altetende (det vil si at de spiser planter og kjøtt), lakto-ovo-vegetarianer (de spiser planter, egg og meieriprodukter, men ikke kjøtt og fisk), eller vegansk (ingenting de spiser kommer fra en dyrekilde). For å vurdere deres maksimale effekt og få et mål på hvor hardt de kan jobbe i hvor lang tid, gjennomførte forsøkspersonene en gradert treningstest på en stasjonær sykkel. Etter en seks minutters oppvarmingsperiode med 50 watt motstand, som tilsvarer et innsatsnivå på omtrent én eller to av ti, økte man motstanden med 16,7 watt per minutt, til testpersonen ikke kunne sykle lenger.



Så hvilken gruppe presterte bedre? Alle forsøkspersonene nådde utmattelse etter omtrent 20 minutter, og ut ifra disse funnene bestemte forskerne at det ikke var noen forskjeller i den maksimale innsatsen som omnivorer, lakto-ovo-vegetarianere og veganere kunne opprettholde.



«Treningskapasiteten til rekreasjonsløpere er uavhengig av kosthold, dersom et tilstrekkelig energi og næringsinntak er garantert,» sier Josefine Nebl, studieforfatter og postdoktor ved Institute of Food Science and Human Nutrition ved Leibniz University Hannover i Tyskland.