EMMA: Jeg tror jeg hadde skammet meg. Jeg aner ikke hva jeg hadde gjort, hele livet har jeg bevart bakkekontakten for å unngå det.

Og hvis noen som kjenner meg godt, hadde sagt: «Det er en side av deg jeg aldri har sett før, og jeg liker det ikke», aner jeg ikke hva jeg skulle ha gjort. Det er noe jeg frykter – jeg liker ikke mennesker som forandrer seg. Jeg har sett mange forandre seg etter å ha oppnådd noe, ikke en gang noe stort, men de mener at de har fått til noe, og det får dem til å oppføre seg annerledes. Jeg liker ikke at folk gjør det. Hvis noen forandrer seg på grunn av noe sånt, er det noen jeg ikke trenger blant mine nærmeste.