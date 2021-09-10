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Emma Meesseman
Hopp høyt, bevar bakkekontakten. Til tross for alt hun har oppnådd kommer WNBA-spiller Emma Meesseman alltid til å være «Emma fra Ypres.»
Uansett hvor langt Emma har kommet, har hun alltid vært tro mot seg selv. Her snakker vi med henne om hvordan støtte fra menneskene rundt henne og byen hun vokste opp i, har gjort henne til den hun er i dag. Uansett om hun er med venner, familie eller reiser verden rundt som mesterskapsvinner, er Emma alltid bare Emma.
Du fremstår som en jordnær person. Hvor viktig er røttene dine?
EMMA: Jeg synes det er veldig viktig å huske hvor jeg kommer fra. Siden jeg kommer fra dette stedet, passet alle på at jeg ikke mistet bakkekontakten. Jeg ble aldri noe annet enn Emma uansett hva som skjedde. Menneskene som bor her, kjenner meg som den jeg er, ikke som Emma som spiller i Russland, Emma som spiller i USA, eller Emma MVP-en. For dem er jeg bare Emma. Og det er noe av det jeg elsker med hjembyen min.
«Menneskene som bor her, kjenner meg som den jeg er, ikke som Emma som spiller i Russland, Emma som spiller i USA, eller Emma MVP-en. For dem er jeg bare Emma.»
– Emma Meesseman
Hva hadde du gjort hvis en venn sa at du oppførte deg som en superstjerne?
EMMA: Jeg tror jeg hadde skammet meg. Jeg aner ikke hva jeg hadde gjort, hele livet har jeg bevart bakkekontakten for å unngå det.
Og hvis noen som kjenner meg godt, hadde sagt: «Det er en side av deg jeg aldri har sett før, og jeg liker det ikke», aner jeg ikke hva jeg skulle ha gjort. Det er noe jeg frykter – jeg liker ikke mennesker som forandrer seg. Jeg har sett mange forandre seg etter å ha oppnådd noe, ikke en gang noe stort, men de mener at de har fått til noe, og det får dem til å oppføre seg annerledes. Jeg liker ikke at folk gjør det. Hvis noen forandrer seg på grunn av noe sånt, er det noen jeg ikke trenger blant mine nærmeste.
«Jeg ble aldri noe annet enn Emma uansett hva som skjedde.»
– Emma Meesseman
Du ser opp til moren din. Hva lærte du av henne i oppveksten, og hvor stor innflytelse har hun over deg i dag?
EMMA: Jeg har aldri sett henne spille, men alle sa at «hun var en veldig god spiller, hun vant mange priser», og for den motiverte, konkurranselystne delen av meg ble det bare: «Vær bedre enn moren din!» Men hun presset meg aldri til å spille basket – hos oss var det sånn at hun var moren min, ikke treneren min tidlig i karrieren. Det viktigste hun lærte meg, var å gjøre ting enkelt og være seg selv. Hun og pappa sørget for det. Men jeg kommer aldri til å være nøyaktig den samme når jeg tar av meg skoene.
«Gjør det enkelt, og vær deg selv.»
– Emma Meesseman
Hvordan har sport vært til hjelp for deg i privatlivet? Tidligere har du snakket om hvordan selvtilliten som spiller vokste i USA, gjelder det hverdagslivet også?
EMMA: Jeg tror det. Basketball har gitt meg selvtillit i privatlivet også fordi jeg er høy og jente. Uten basketballen hadde det vært vanskeligere for meg å akseptere meg selv og kroppen min. Men nå er jeg en del av en verden hvor alle er høye, og jeg får til store ting fordi jeg er høy. Jeg er ganske sikker på at det har vært til hjelp for meg og selvtilliten min.
«Nå er jeg en del av en verden hvor alle er høye, og jeg får til store ting fordi jeg er høy.»
– Emma Meesseman
Regissør: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotograf: Jaimy Gail @jaimygail
Andrefotograf: Boris Lutters
Bevar bakkekontakten med Emma Meesseman
«Jeg har sett mange forandre seg etter å ha oppnådd noe, ikke en gang noe stort, men de mener at de har fått til noe, og det får dem til å oppføre seg annerledes. Jeg liker ikke det», fortalte Emma. For henne er det viktigste å være tro mot seg selv og være den man er – et godt råd når man reiser verden rundt, men egentlig er en hjemmekjær person. Bli med Emma på reisen hennes – en dag kan den bli din.