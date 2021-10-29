Jeg kan få nye ideer når som helst på dagen, noen ganger bare ved å se noen gamle videoer av meg selv. Men hvis det er et vanskelig triks, foretrekker jeg å heller vente med å øve på det til jeg skal trene. Jeg har hatt ulykker før, fordi jeg prøvde noe nytt uten å kartlegge det ordentlig først. En gang skadet jeg kneet så ille at jeg ikke kunne trene på fire måneder. Da jeg kom tilbake, merket jeg at jeg var redd for å prøve nye ting, fordi jeg ikke ønsket å risikere å bli skadet igjen. Men det var faktisk verre, fordi det førte til at jeg stagnerte og begynte å føle meg demotivert. Nå prøver jeg å tenke gjennom trikset så mye jeg kan på forhånd, men til slutt tar jeg fortsatt risikoen. Hvis jeg faller, ja vel. Jeg ønsker å utvikle meg.