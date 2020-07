Dette bør du spise før et løp

Men det betyr ikke at du skal spise masse brød eller flere boller med frokostblanding i måneden før et løp, eller at du skal fylle på med karbohydrater før en 5000 meter. Det å spise mer karbohydrater er ment for løp som varer lenger enn 90 minutter, sier Monique Ryan, en ernæringsfysiolog med mer enn 25 års erfaring med å gi råd til profesjonelle utholdenhetsutøvere og lag. Og det er et lite vindu for å gjøre det i.



Omtrent tre eller fire dager før løpet endrer du måltidene til å bestå av 70 til 75 prosent karbohydrater, slik at du fortsatt har plass til proteiner og sunt fett. Dette er i stedet for å spise masse spaghetti kvelden før løpet, sier Maciel. «Gjør du det, føler du deg sannsynligvis slapp neste dag, og det kommer ikke akkurat til å øke glykogenlagrene dine. Kroppen din kan ikke gjøre det på én natt», sier han.



Hvis du forbereder deg til et lengre løp, bør du trene på denne type inntak i treningen din – som for eksempel i dagene før noen av de lengste løpeturene dine – slik at du vet hva som kommer til å fungere for deg, sier Ryan. Når løpsdagen kommer, får du på den måten ingen overraskelser før du går til startstreken.