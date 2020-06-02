Perfekte sideutfall og ulike varianter

Som nybegynner er det viktig å begynne med å få på plass teknikken (mer om dette nedenfor). Begynn med to eller tre sett med åtte til ti repetisjoner per ben. Fokuser på repetisjoner av høy kvalitet (beveg deg sakte, og behold kontrollen) kun med kroppsvekt. Hvis du er mer viderekommen, sjekk at teknikken faktisk sitter, og legg deretter til vekt, øk antall repetisjoner og sett, eller legg til variasjoner for å øke intensiteten.



Du kan legge til utfall til siden i alle typer treningsøkter hjemme eller på reise. Du kan legge til vekt for å få mest mulig ut av en styrkeøkt, eller prøv gående eller hoppende utfall til siden for å få pulsen opp i en HIIT-økt.



Uansett hva treningsøkten din består av bør du bruke noen minutter på forhånd til å gjøre mobilitetsøvelser for å åpne opp hoftene, og aktiveringsøvelser for å få setemusklene i gang. Dette vil forberede musklene og bevegeligheten din for treningsøkten.