Hva fikk deg til å begynne å filme?

Jeg hadde lyst til å dokumentere konkurransedyktigheten til basketball som spilles på lekeplassene i Paris. Alt startet med at jeg lastet opp en video der jeg dunker på og trashtalker til en motstander mens jeg løper tilbake. Videoen gikk viralt på Twitter, og prosjektet mitt ble en realitet over natten. Jeg hadde ikke mye erfaring med sosiale medier, og jeg måtte lage alt fra logoen til navnet og ta redaksjonelle valg i løpet av noen få dager. Jeg bestemte meg for at jeg ville at det spillerne sier under spill skulle bli med på filmen, fordi jeg mener det gjorde spillet mer spennende. Det jeg søker etter nå er å spille så hardt jeg kan, men enda viktigere, jeg vil hjelpe til med å dokumentere spillet med like mye begeistring som jeg selv har for [å spille] det. Jeg tar med meg den energien når jeg spiller, og jeg snakker mye trash når jeg er på sidelinjen. Hvis det er noe jeg har lært mens jeg spilte basketball i USA, er det å alltid sørge for at folk blir underholdt.