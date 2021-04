Dans fører bokstavelig talt Fatou, Mette og Elise sammen. Delte bevegelser er en måte for dem å uttrykke seg på – ikke bare som et kollektiv, men også som forente energier.



«Med dans føler du et kall når du ser det», sier Elise Pinel (23). «Det er helt usagt. Du trenger ikke å beskrive det. Jeg tror det er derfor dans fører så mange mennesker sammen. Det er en følelse. Det er ikke verbal dialog.»



Det er en følelse som alle de tre kvinnene hadde i ung alder, når de først begynte å danse. Elise fra Nord-England, Mette Linturi (25) og Fatou Bah (24), henholdsvis fra Finland og Sverige, flyttet til London for å forfølge dans som et yrke. De har siden samarbeidet med store merker og artister, og har dukket opp i kampanjer, musikkvideoer, fremføringer og konserter. Etter å ha sett hverandre på auditions ble kvinnene raskt venninner, og senere romkamerater.



«Gjennom et genuint behov for at alle skal gjøre det bra, har vi funnet et vennskap i hverandre», sier Elise. «Spesielt i karantene har vi oppdaget at vi kommer overens som personer, ikke bare som artister.»



Studioer og øvingslokaler er stengt under lockdown, men jentene sier at de har funnet måter å være kreative på sammen med andre som har brukt sosiale medier for å dele og skape danserutiner, om de er profesjonelle eller ei.



Det viktigste er kanskje måten dans har forsterket forholdet til deres egen kropp på, spesielt som kvinner. Her forklarer de hvordan dans kan virke frigjørende, og hvordan den følelsen blir enda sterkere innad i en gruppe.