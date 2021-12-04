Kan dere fortelle litt om å danse som et individ kontra det å virkelig danse som et kollektiv eller som en gruppe?



Mette: Vi jobber også som individer, men kraften kommer når vi er samlet. Det er ganske kjedelig alene. Det er litt tomt. Hvordan spiller du videre på noe? Hvordan utvikler du det? Hvordan blir du inspirert? Det er en velsignelse å ha disse jentene som konstant skaper nye muligheter og gir deg tilbakemeldinger utenfor deg selv.



Elise: Jeg føler at vi alle skjønner hvor krevende det kan være og hva det kan ta ut av deg. Det kan være veldig individuelt, men jeg føler definitivt at vi alle går gjennom det på et eller annet nivå, fordi kroppen din er selve arbeidet. Du er arbeidet. Du tar alltid med deg ditt eksterne og interne selv inn i situasjonen.



Fatou: Vi bruker energier også, og det har vært så annerledes å ta timer eller å trene for deg selv, bare én person, sammenlignet med å danse med andre. Du bare føler hvordan alle er så spente på å trene og danse.



Hvordan har det vært de siste månedene; å ikke ha den fysiske forbindelsen gjennom bevegelse og dans som dere normalt ville hatt?



Mette: Jeg har vært så heldig fordi jeg har hatt romkameratene mine her og har danset med dem. Så jeg kan ikke ta for meg det mest smertefulle perspektivet, men jeg vet at folk har slitt. De får ikke uttrykket seg. Det er livet for noen. De trener, drar på timer. Og så plutselig – ingenting. Det må være drepende for sjelen. Det er begrenset hvor gøy du kan ha det alene.



Elise: Du kan ikke føle vibbene til læreren eller personen som gir deg trinnene. Du kan ikke føle energien. Iblant er det små korreksjoner lærerne ikke kan gi, fordi de ikke kan se deg. Det er litt mer ensidig. Jeg liker å være i et stort rom med folk. Jeg liker å se meg rundt og føle meg inspirert. Det er flott å faktisk være i stand til å danse med de to romkameratene mine, men jeg savner definitivt å danse i en gruppe på sånn 30–40 mennesker, og bare se alle sammen trene. Vi svetter. De fleste av oss får det ikke helt til, fordi det er vanskelig. Vi trener veldig, veldig hardt, og det savner jeg.