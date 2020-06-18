Velg en aktivitet du liker, og skru deretter intensiteten ned til en treer på en skala fra en til ti – så er du i gang med aktiv restitusjon. Dette kan være en lett sykkeltur, en avslappet fottur, en lang gåtur, en enkel eller moderat yoga- eller Pilates-time – alt som ikke får deg til å svette ordentlig, bli mentalt sliten eller får musklene dine til dirre av anstrengelse.

Aktiv restitusjon, spesielt rolige sykkel- eller spaserturer, kan bidra til at du kommer deg fortere etter en hard løpetur enn hvis du bare hviler, ifølge forskning fra Western Colorado University. Det kan være fordi denne type bevegelser øker blodstrømmen til musklene dine, og hjelper dem med å reparere seg mer effektivt, viser en separat studie publisert i Journal of Sports Sciences. Aktiv restitusjon har også vist seg å senke pulsen din når du bedriver andre sportsgrener, og få anstrengelsen til å føles lettere, ifølge forskning publisert i Journal of Sports Science and Medicine. Dette betyr at du kan ta i mer på neste løpetur, uten at det kjennes hardere ut.

For å finne ut hvor ofte du skal gå for aktiv restitusjon og hvilken aktivitet du bør velge, kan du prøve Coach Bennetts tips: «Spør deg selv: Vil jeg føle meg bedre eller verre hvis jeg gjør dette?» Aktiv restitusjon – og all crosstraining – handler om mer enn kun de fysiske fordelene for løpingen din, sier han.

«Crosstraining handler mye om den emosjonelle eller mentale energien du får, noe som vil hjelpe deg på neste løpetur», sier han. «Fikk du selvtillit eller mer ro til å ta med deg på løpeturen? Det er det som er det viktigste.»