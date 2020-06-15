Spis enkelt og smakfullt i hverdagen: Start dagen med en dose supermat som du lett kan variere. Denne enkle oppskriften er fullpakket med energi og næringsstoffer som gir deg styrke.



Chiafrø er små, men kraftfulle. Denne upretensiøse supermaten er full av næringsstoffer som hjelper deg med å dure gjennom en løpetur eller fyller deg opp igjen etter en hard treningsøkt. Lag en stor porsjon veganske, naturlig søtede bowls med chiafrø og bær, så har du frokost hele uken fra mandag til fredag og sparer et kvarter hver morgen.