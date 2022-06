Hvilke sko er best for gåturer?

Det finnes ikke ett par gåsko som passer for alle slags turer. Verdsetter du komfort over alt annet, eller er det viktigere å ha en sko som yter godt over lange distanser? Hva slags terreng skal du hovedsakelig gå i? Og sist, men ikke minst: Hvor viktig er design og farge på skoen når du skal legge til et par i garderoben din?



Uansett om du prioriterer komfort, distanse, stil eller terreng, finner du et par med gåsko fra Nike som oppfyller behovene dine.



KOMFORT



Kanskje du går noen kilometer hver morgen før jobb eller går på lange turer med en venn, en partner eller en firebeint venn. Da vil du ha demping og komfort, og du vil ha det fra første steg.



Se etter sko med Nike React-demping, som er både mykt og responsivt. Og velg et par som også har en komfortabel overdel. En Nike Flyknit-overdel gir støtte der du trenger det mest, samtidig som den gir fleksibilitet, ventilasjon og en sokkelignende følelse.



DISTANSE



Om du går langt (og noen ganger raskt), trenger du en effektiv treningssko. Velg et par som er støttende og stabilt og som har demping i skummateriale med lav vekt for å absorbere støt. Nike ZoomX-skum gir deg best mulig energiutnyttelse, slik at du kan holde ut hele veien.



STIL



Så du vil vekke oppmerksomhet i gaten? Eller på løpebanen … eller til og med i matbutikken. Men du fortjener fortsatt komfortable sko. Heldigvis har noen av Nikes mest ikoniske sko både demping, støtte og stil. Nike Huarache-sneakers er for eksempel et tidløst tillegg til en hvilken som helst 90-tallsinspirert garderobe.



TERRENG



Du er ikke redd for gjørme og vil ha grep som takler løypene. Du velger alltid å være utendørs og liker å se gjørme på sålene. Om det høres ut som deg, velger du et par terrengløpesko med en overdel som beskytter føttene mot steiner og rusk, en mellomsåle som demper og stabiliserer og en yttersåle med tilstrekkelig grep til å takle røft terreng. Terrengløpesko fra Nike har både slitesterk beskyttelse og ventilasjon, slik at føttene kan puste mens du utforsker naturen.



DESIGN OG MATERIALER



Mens du ser etter gåsko fra Nike, kan du holde utkikk etter disse nøkkelordene for å få hjelp til å velge det beste paret.

Zoom: Responsiv og lett – for både trening og konkurranser

React: Myke, fjærende, lette og solide sko – for komfort hele dagen

Air: Maksimal demping og responsiv – for en morsom løpeopplevelse

Free: Minimale og fleksible sko for en naturlig følelse som setter føttene fri

Shield: Vannavstøtende sko, fordi vått vær kan ikke hindre deg i å gå

Flyknit: En tettsittende, sokkelignende overdel som omfavner føttene dine

ACG: All Conditions Gear for å få deg utendørs i, all slags vær