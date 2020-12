Athlete's Cookbook: Noah Ohlsens makronæringsrike lakseskål

Som den nest mest veltrente mannen i verden vet Noah Ohlsen at vellykket trening alltid begynner på kjøkkenet. Men etter åtte måneder hjemme, går CrossFit-fenomenet tom for inspirasjon. Her kommer den Brooklyn-baserte superkokken Kia Damon inn i bildet, med en plan som skal slå an. Første trinn: Skriv til Noahs mor på snikete vis for å sikre favorittoppskriften hans fra barndommen. Andre trinn: Fiks på oppskriften så den passer for hans atletiske mål. Og tredje trinn? Det inneholder et fjernstyrt kamera, farlig oppførsel med en blender, og en spesiell dag for en stor, lodden hund ved navn Max – alt sammen i sesongpremieren av «Athlete's Cookbook». Se episoden over, sjekk oppskriften under, og kom i gang med matlagingen.