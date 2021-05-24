Nå planlegger Amira sine neste steg, og hvordan hun kan tilnærme seg livet med bevisst intensjon, inkludert sitt eget forhold til sport. Selv om hun av og til savner å være en del av organiserte idrettslag, holder hun seg flytende med mosjonsrutinene sine. Hun gjør litt vektløfting hjemme, går lange turer og skal straks i gang med en 30-dagers yogautfordring. Og på tross av hennes selverklærte utålmodighet, prøver hun å få meditasjon inn på timeplanen.

Fagene hun tok på universitetet var inspirert av bestefaren, og utforsket indremedisin og dens effekt på de marginaliserte kroppene i krysningen mellom kjønn og rase. Hun er lidenskapelig opptatt av å reversere den høye dødeligheten blant svarte kvinner i barsel, og har vurdert å fokusere den energien ved å skaffe seg en sertifisering som doula (fødeassistent), for å kunne støtte mødre før, under og etter fødsel. Det er virkelig en hjertesak for henne. «Moren min har født fem barn, og hun har hatt fire keisersnitt», sier Amira.

Innflytteren i New York mener nysgjerrigheten hennes, den nådeløse trangen til å stille spørsmål, og motivasjonen for å gjøre noe med problemet, har en kilde som er lett å spore. Hun har det fra familien sin. «Det jeg lærte av dem, var å være en omsorgsperson for lokalsamfunnet», sier Amira. «Familien min tok vare på lokalsamfunnet.»