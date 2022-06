«Når folk spør meg hvor jeg er fra, sier jeg Huttiheita i Ingensteds.» Amira Natanne snakker – og spøker, til en viss grad – mer spesifikt om Lutcher i Louisiana, en lite, industripreget tettsted mellom New Orleans og Baton Rouge. «Du må ta av fra motorveien for å komme dit», forteller den 23 år gamle modellen som nylig ble uteksaminert fra universitetet. «Det er stor sannsynlighet for at du kjenner alle, eller at du er i slekt med alle.»



Det er kanskje et lite sted, men Lutcher er grobunnen for Amiras faste bestemmelse om å oppsøke en større verden. Hun er den første i sin familie med en universitetsgrad. Graden hennes, og livet i New York City, er deler av en drøm hun realiserte ved å forlate Lutcher for å forfølge en høyere utdannelse innen bioetikk, og nå, andre karrieremuligheter. Sittende i leiligheten sin i Bushwick i Brooklyn, 2 400 kilometer unna, reflekterer hun over hvor langt hun har kommet.