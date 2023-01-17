Med tre mesterskaps- og MVP-titler under beltet markerte 1993-utgaven av Air Jordan 8 slutten på den første perioden av Jordans karriere og sneakers-serie. Tre originale fargekombinasjoner ble lansert for denne åttende utgaven. Et nytt design med stropper og et pløsemerke i chenille gjorde Air Jordan 8 til en tydelig 90-tallssneaker – en som nå er synonym med perioden den ble til i.



