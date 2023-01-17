Air Jordan-kolleksjonen
Air Jordan 8
Opprinnelig lansering (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK/ BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130169-040)
Air Jordan 8
Opprinnelig lansering (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK/ BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130169-040)
En ny standard
Bulls avsluttet 1993-sesongen med den tredje NBA-mesterskapstittelen på rad. Dermed ble de det tredje laget i ligaens historie som klarte denne bragden. Med denne seieren ble Michael Jordan den første spilleren noensinne som ble kåret til MVP i tre finaler etter hverandre. Gjennom hele denne sesongen preget av rekorder og utrolige buzzer-beatere hadde Jordan Air Jordan 8 på føttene.
Fra hvelvet
Definerende for et tiår
Med tre mesterskaps- og MVP-titler under beltet markerte 1993-utgaven av Air Jordan 8 slutten på den første perioden av Jordans karriere og sneakers-serie. Tre originale fargekombinasjoner ble lansert for denne åttende utgaven. Et nytt design med stropper og et pløsemerke i chenille gjorde Air Jordan 8 til en tydelig 90-tallssneaker – en som nå er synonym med perioden den ble til i.