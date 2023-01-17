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Sist oppdatert: 17. januar 2023
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Air Jordan 3

Opprinnelig lansering (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/CEMENT GREY)
Opprinnelig pris ($100)
Produktkode (4365)

Air Jordan 3

Opprinnelig lansering (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/CEMENT GREY)
Opprinnelig pris ($100)
Produktkode (4365)

Historien om Air Jordan 3, Skaff deg SNKRS-appen

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Historien om Air Jordan 3, Skaff deg SNKRS-appen

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Jumpman er født

Da Michael Jordan gikk på banen i sin tredje Slam Dunk-konkurranse med Air Jordan 3-sko, ga han verden et uforglemmelig bilde av å fly. Med seieren ble Jumpman-ikonet født.

Fra hvelvet

Et ikonisk samarbeid

Air Jordan 3 ble lansert i 1988 og var det første designet av Tinker Hatfield i sine tre tiår med samarbeid med Jordan-merket. Fra dette partnerskapet skapte Tinker det nå ikoniske elefanttrykket. Til den dag i dag er AJ3 en av de mest kjente sneakersilhuettene i hele verden.

Fargekombinasjoner

Opprinnelig publisert: 17. januar 2023