Air Jordan 3
Opprinnelig lansering (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/CEMENT GREY)
Opprinnelig pris ($100)
Produktkode (4365)
Air Jordan 3
Opprinnelig lansering (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/CEMENT GREY)
Opprinnelig pris ($100)
Produktkode (4365)
Jumpman er født
Da Michael Jordan gikk på banen i sin tredje Slam Dunk-konkurranse med Air Jordan 3-sko, ga han verden et uforglemmelig bilde av å fly. Med seieren ble Jumpman-ikonet født.
Fra hvelvet
Et ikonisk samarbeid
Air Jordan 3 ble lansert i 1988 og var det første designet av Tinker Hatfield i sine tre tiår med samarbeid med Jordan-merket. Fra dette partnerskapet skapte Tinker det nå ikoniske elefanttrykket. Til den dag i dag er AJ3 en av de mest kjente sneakersilhuettene i hele verden.