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Sist oppdatert: 23. mai 2023
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Air Jordan 19

Opprinnelig lansering
(2004)
Designer
(TATE KUERBIS)
Opprinnelse
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge
(WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Original pris
(USD 165)
Stilkode
(307546-101)

Air Jordan 19

Opprinnelig lansering (2004)
Designer (TATE KUERBIS)
Opprinnelse (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Original pris (USD 165)
Stilkode (307546-101)

Historien til Air Jordan 19, Skaff deg SNKRS-appen

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Jordan ser fremover

Michael Jordan har kanskje aldri tatt på seg et par Air Jordan 19-sko for å spille i, men hans eksakte spesifikasjoner og ufravikelige standarder for ytelse drev fortsatt utformingen av skoen. Og på samme måte som de var fast bestemt på å leve opp til Jordans ytelsesstandarder, ønsket Brand Jordan-teamet å fortsette å flytte motens grenser for å nå ut til generasjonen som vokste opp med Jordans arv. Air Jordan 19 ble designet for å etterligne silhuetten til en giftig Black Mamba-slange, og den representerte et dristig angrep inn i fremtiden for fottøy.

Fra hvelvet

Aggresjon med eleganse

AJ 19 hadde en Tech-Flex-overdel og Zoom Air-demping, noe som gjorde den spesielt smidig på banen. Skoens kraftfulle ytelse ble matchet av et særegent aggressivt utseende – opprinnelsen til reptildesignet ga en slående estetikk som tok trenden med tilslørte lisser til et nytt nivå av eleganse og raffinement.

Fargekombinasjoner

Opprinnelig publisert: 22. mai 2023