Michael Jordan har kanskje aldri tatt på seg et par Air Jordan 19-sko for å spille i, men hans eksakte spesifikasjoner og ufravikelige standarder for ytelse drev fortsatt utformingen av skoen. Og på samme måte som de var fast bestemt på å leve opp til Jordans ytelsesstandarder, ønsket Brand Jordan-teamet å fortsette å flytte motens grenser for å nå ut til generasjonen som vokste opp med Jordans arv. Air Jordan 19 ble designet for å etterligne silhuetten til en giftig Black Mamba-slange, og den representerte et dristig angrep inn i fremtiden for fottøy.