Air Jordan 19
Opprinnelig lansering
(2004)
Designer
(TATE KUERBIS)
Opprinnelse
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge
(WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Original pris
(USD 165)
Stilkode
(307546-101)
Air Jordan 19
Opprinnelig lansering (2004)
Designer (TATE KUERBIS)
Opprinnelse (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Original pris (USD 165)
Stilkode (307546-101)
Jordan ser fremover
Michael Jordan har kanskje aldri tatt på seg et par Air Jordan 19-sko for å spille i, men hans eksakte spesifikasjoner og ufravikelige standarder for ytelse drev fortsatt utformingen av skoen. Og på samme måte som de var fast bestemt på å leve opp til Jordans ytelsesstandarder, ønsket Brand Jordan-teamet å fortsette å flytte motens grenser for å nå ut til generasjonen som vokste opp med Jordans arv. Air Jordan 19 ble designet for å etterligne silhuetten til en giftig Black Mamba-slange, og den representerte et dristig angrep inn i fremtiden for fottøy.
Fra hvelvet
Aggresjon med eleganse
AJ 19 hadde en Tech-Flex-overdel og Zoom Air-demping, noe som gjorde den spesielt smidig på banen. Skoens kraftfulle ytelse ble matchet av et særegent aggressivt utseende – opprinnelsen til reptildesignet ga en slående estetikk som tok trenden med tilslørte lisser til et nytt nivå av eleganse og raffinement.