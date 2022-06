Hva jobber du med?

Gjennom filmen ser vi stunder der hun henter styrke fra fellesskapet hos Gurls Talk, som har blitt styrket av hennes kompromissløshet og åpenhjertighet rundt Adwoas personlige opplevelser med mental helse. Til tross for at hun bruker seg selv og sin stemme til å bygge et støttende fellesskap, minner enkelte samtaler med jenter og unge kvinner henne om at hun fortsatt har mye å jobbe til tross for aldersforskjellen. «Det er øyeblikk hvor vi snakker om forhold, vennskap og alle slags forskjellige temaer. Det er helt utrolig hvordan de kan si noe og tar meg rett tilbake til når jeg selv gikk på skolen. Hun sier videre: «Det minner meg på at jeg fortsatt har noen ting som jeg ikke har bearbeidet ennå, og det tvinger meg til å snakke om ting som jeg egentlig er for redd til å ta tak i».

Adwoa gir idretten æren for at hun kan roe henne ned og å finne en bedre balanse mellom jobb og privatlivet nå som hun er en travel modell, og Gurls Talk har blitt en veldedig organisasjon. «Idretten gir et pusterom som bare er mitt», sier Adwoa. Kardio- og styrketrening og hverdagsrutinen er det som påvirker tankesettet hennes når det kommer til å omfavne følelsen av å være ukomfortabel på andre arenaer i livet. «Det er en time der jeg svetter og fokuserer på bare én ting.» Hun fortsetter: «Det er et meditativt øyeblikk for meg, og det får meg alltid til å føle meg bedre.»