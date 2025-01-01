  1. Kleding
Trainingspakken met hoodie(19)

Nike Tech
Nike Tech Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
€ 129,99
Gerecyclede materialen
€ 119,99
Gerecyclede materialen
€ 119,99
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
€ 119,99
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT geweven Windrunner herenjack met camouflageprint
€ 129,99
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT ruimvallend geweven Windrunner herenjack met kleurblokken
€ 129,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven Windrunner herenjack met rits over de hele lengte
€ 119,99
Nike Tech Boreas
Nike Tech Boreas Oversized hoodie voor heren
Gerecyclede materialen
€ 179,99
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
€ 139,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven herenjack
€ 119,99
Nike Swift
Nike Swift Repel opvouwbaar jack voor dames
Gerecyclede materialen
€ 109,99
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
€ 119,99
Nike Air Max
Nike Air Max Geweven herenjack
€ 119,99
Nike Trailwind
Nike Trailwind Storm-FIT ADV waterdicht hardloopjack voor heren
Gerecyclede materialen
€ 179,99
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Geweven herenjack
€ 119,99
Nike Trail
Nike Trail Repel hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
€ 114,99
Nike ACG 'Lava Flow'
Nike ACG 'Lava Flow' Therma-FIT ADV kinderjack
Gerecyclede materialen
€ 164,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven Windrunner herenjack met rits over de hele lengte
40% korting
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Damesjack met glans
Gerecyclede materialen
30% korting

Trainingspakken met hoodie: sterke basics zonder gedoe

Een trainingspak met hoodie is ideaal voor hardlopen, hiken of voetballen in het weekend, wat voor weer het ook is. We hebben oversized pasvormen die je zo over je kleding aantrekt. En jacks die je makkelijk opvouwt in een bijpassende zak. Zo neem je het jack overal mee naartoe. De waterafstotende afwerking en UV-bescherming houden je bovendien droog en beschermd.

Door het lichte materiaal van Nike Tech Fleece blijf je lekker warm, zonder dat je daarvoor een dikke jas hoeft te dragen. Het is zacht aan de binnenkant voor ultiem comfort. Onze trainingspakken met rits en elastische boorden houden warmte vast en zorgen dat alles goed blijft zitten. Let ook op handige details zoals verstelbare trekkoorden bij de zoom en de capuchon. Zo pas je de pasvorm naar wens aan. En in de ritszakken neem je waardevolle spullen zoals je portemonnee en sleutels veilig mee.

Verwacht je slecht weer? Blijf dan droog in een hoodie-trainingspak met Nike Storm-FIT technologie. Deze innovatieve stof is superlicht en toch wind- en waterafstotend. De hoge kraag en ritssluiting houden de warmte vast. Je bent ook goed tegen de regen beschermd met waterdichte naden en beschermstukken bij de rits. Sommige jacks zijn aan de achterkant wat langer. Zo is ook je rug beter beschermd.

Als je hardloopt, wil je het ook niet té warm krijgen in je trainingspak met hoodie. Kies daarom voor modellen met Nike Dri-FIT technologie. Die voert zweet af van je huid naar het stofoppervlak. Zo droog je sneller en blijf je comfortabel. Ventilatieopeningen met mesh op de rug zorgen voor een betere luchtcirculatie waar nodig. Wil je ultieme vrijheid? Kies dan voor hardloopjacks met mouwen die schuin zijn aangezet vanaf de hals. Dit voorkomt schuren onder de armen en geeft meer bewegingsvrijheid.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe je mee? Kies dan voor trainingspakken met capuchon met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.