Coaches leggen uit hoe tennisscores werken

Tennisscores voor beginners: een basisuitleg over hoe je een wedstrijd wint
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Stap met vertrouwen de baan op door deze termen voor tennisscores te leren.
Als het gaat om de gezondheidsvoordelen, zijn er genoeg redenen om een lesje tennis te proberen. Uit een onderzoek uit 2017 in het British Journal of Sports Medicine blijkt dat racketsporten (waaronder tennis) zorgen voor een verminderd risico op hart- en vaatziekten. En volgens een onderzoek uit 2018 door de Mayo Clinic zorgt het regelmatig beoefenen van tennis voor een hogere levensverwachting.
Maar zijn er ook redenen om juist niet voor deze sport te kiezen? Het spel zit barstensvol met unieke termen en regels, die enigszins verwarrend kunnen zijn voor nieuwe spelers, legt Mario Musa uit, een U.S.P.T.A.-gecertificeerde tennisinstructeur en oprichter van Tennis Racket Ball.
"Tennisscores kunnen verwarrend zijn voor beginners", zegt hij. "Maar zodra een speler de basis begrijpt, is het eigenlijk heel simpel."
Stap met vertrouwen de baan op door deze basistermen voor tennisscores te leren.
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Zo zit een tenniswedstrijd in elkaar
Zoals Rhonda Costa, een P.T.R.-gecertificeerde tenniscoach en oprichtster van Indie Tenis, het uitlegt, begint tennis eigenlijk vrij simpel: twee enkele spelers of twee dubbele spelers nemen aan beide zijden van een vierkante baan plaats, die in tweeën is verdeeld door een net.
"Aan het begin van een wedstrijd gooien spelers een muntje op om te zien wie of welk team als eerste mag serveren", vertelt ze. "Degene die juist heeft geraden, mag serveren of er juist voor kiezen om de ander te laten beginnen. De andere speler (of spelers) kan/kunnen beslissen aan welke kant van de baan de wedstrijd zal beginnen."
(Ter info: de U.S. Tennis Association verklaart dat een speler of team ook een racket kan laten draaien om de serveervolgorde te bepalen.)
Dit is hoe een tenniswedstrijd begint, volgens Costa:
- De serveerder mag om te beginnen twee keer serveren. "De serveerder moet altijd twee ballen bij zich dragen", voegt ze hieraan toe. "Dit is een belangrijk onderdeel van tennisetiquette!"
- Als de service over het net en in het vak diagonaal tegenover dat van jou terechtkomt, mag je tegenspeler de bal één keer laten stuiteren alvorens deze terug te slaan. "Zodra een geserveerde bal in het spel is, kan de speler een punt verdienen door de bal over het net en binnen de lijnen te houden of door deze terecht te laten komen op een plek waar de tegenspeler deze niet kan terugslaan", zegt Costa.
- Als de bal bij het serveren het net raakt, maar toch in het vak diagonaal tegenover het jouwe terechtkomt, mag je nog een keer opslaan. "Dat heet dan een LET", voegt Costa toe.
- Als de bal bij het serveren niet in het vak tegenover dat van jou terechtkomt, mag je voor de tweede keer opslaan. Als je deze ook mist, verlies je het punt.
- "Na elke oneven game wisselen de spelers van baanhelft", legt Costa uit. Ze voegt eraan toe dat dit het spel eerlijk houdt wanneer het hard waait of de zon fel op de baan schijnt.
Nog een belangrijk weetje volgens Musa: "Je begint een game altijd aan de deuce kant (rechterkant)" legt hij uit, en voegt eraan toe dat dit zowel voor de serveerder geldt als voor de tegenspeler. "Daarna begin je het volgende punt aan de ad-kant (linkerkant). Vervolgens blijf je de hele game wisselen."
Het is ook goed om te vermelden dat tennisbanen verschillende afmetingen en ondergronden kunnen hebben, afhankelijk van het type spel en wedstrijd. Om nog dieper op tennisvelden in te gaan, kun je deze uitleg bekijken van het Internationaal Olympisch Comité.
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Hoe de scores van een tennisgame werken
Costa vertelt dat het belangrijk is dat de serveerder de score bij het serveren hardop roept. Dit betekent dat spelers grondig inzicht moeten hebben in het scoresysteem om een wedstrijd te kunnen spelen.
"Bij tennis win je een game als je vier punten hebt verdiend", zegt Musa. Dit is hoe het scoresysteem werkt:
- 0 punten = Love
- 1 punt = 15
- 2 punten = 30
- 3 punten = 40
- 4 punten = Je hebt de game gewonnen
"Als het gelijkspel is, gebruiken we de term all", legt Musa uit. Zie hier een voorbeeld:
- Als spelers een 1-1 gelijkspel hebben, is de score 15-all
- Als spelers een 2-2 gelijkspel hebben, is de score 30-all
"Maar als er een 3-3 gelijkspel is, maakt de tennissport het graag wat ingewikkelder en gebruiken we de term deuce", voegt hij eraan toe. "Zeg vooral geen 40-all, want dan weet iedereen meteen dat je een tennis newbie bent!"
Maar in het geval van deuce, zo zegt Musa, wordt het nog een stukje ingewikkelder voor beginnende tennisliefhebbers. "Je moet de game met twee punten voorsprong winnen", zegt hij. "Als de serveerder het deuce punt wint, noemt deze de score voordeel. Dat betekent dat diegene het gamewinnende punt verdient." (Ter info: voordeel is de vertaling vanadvantage.)
Als de tegenspeler dat punt verdient, legt Musa uit dat de score terug gaat naar deuce. Als de ontvangende speler een punt wint, moet diegene bij de volgende service vóór het opslaan ad-out roepen. (Ad-out staat in dit geval voor advantage out.)
"De ontvangende speler moet wederom dit punt binnenhalen om de game te winnen, anders gaat de score weer terug naar deuce. Er wordt op deze manier doorgespeeld tot iemand dat punt binnenhaalt en de game wint", zegt Musa.
Hoe de tennisscores van een set en match werken
Als een speler of team een game wint (wederom: met twee punten voorsprong), moet diegene zes games winnen om één set te winnen.
Zoals de U.S. Tennis Association vermeldt, zijn er twee soorten sets: een advantage set en een tiebreak set.
- In een advantage set moet een speler of team zes games met twee punten voorsprong winnen, en is er geen tie-breaking game bij 6-6. Als de score 6-6 wordt, moet de set worden doorgespeeld totdat een speler of team met twee games voorsprong wint.
- In een tiebreak-set wordt er een tiebreak-game gespeeld als de score 6-6 wordt.
"Een tiebreaker is eigenlijk hetzelfde als een game", legt Costa uit. "Degene die als eerste zeven games (met twee games voorsprong) heeft, wint. De score wordt vervolgens als 7-6 genoteerd om de set mee te eindigen."
Om de wedstrijd te winnen, moet een speler of team ofwel twee sets winnen (in een best-of-three partij) of drie sets (in een best-of-five partij).
Hoe lang doe je erover om te leren tennissen?
"Het kost nieuwe spelers gemiddeld drie tot vier maanden om de basis onder de knie te krijgen en vol vertrouwen de baan op te kunnen", zegt Costa. Ze voegt daaraan toe dat de belangrijkste leercurve zit in de fysieke uitdagingen van het spel zelf, zoals het perfectioneren van de juiste grip en de juiste swing en kracht. Je hebt waarschijnlijk al veel eerder door hoe de tennisscores precies werken.
Met wat extra hulp kun je uiteraard beide processen wat versnellen. "Je kunt de tennisregels en tennisscores het makkelijkst oefenen en begrijpen in een formele setting, zoals een privé-tennisles of een groepsles met een gediplomeerde instructeur", zegt Costa.
Tekst: Julia Sullivan, A.C.E.-gecertificeerd C.P.T.