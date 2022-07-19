Coaches leggen uit hoe tennisscores werken

Zoals Rhonda Costa, een P.T.R.-gecertificeerde tenniscoach en oprichtster van Indie Tenis, het uitlegt, begint tennis eigenlijk vrij simpel: twee enkele spelers of twee dubbele spelers nemen aan beide zijden van een vierkante baan plaats, die in tweeën is verdeeld door een net.

"Aan het begin van een wedstrijd gooien spelers een muntje op om te zien wie of welk team als eerste mag serveren", vertelt ze. "Degene die juist heeft geraden, mag serveren of er juist voor kiezen om de ander te laten beginnen. De andere speler (of spelers) kan/kunnen beslissen aan welke kant van de baan de wedstrijd zal beginnen."

(Ter info: de U.S. Tennis Association verklaart dat een speler of team ook een racket kan laten draaien om de serveervolgorde te bepalen.)

Dit is hoe een tenniswedstrijd begint, volgens Costa:

De serveerder mag om te beginnen twee keer serveren. "De serveerder moet altijd twee ballen bij zich dragen", voegt ze hieraan toe. "Dit is een belangrijk onderdeel van tennisetiquette!" Als de service over het net en in het vak diagonaal tegenover dat van jou terechtkomt, mag je tegenspeler de bal één keer laten stuiteren alvorens deze terug te slaan. "Zodra een geserveerde bal in het spel is, kan de speler een punt verdienen door de bal over het net en binnen de lijnen te houden of door deze terecht te laten komen op een plek waar de tegenspeler deze niet kan terugslaan", zegt Costa. Als de bal bij het serveren het net raakt, maar toch in het vak diagonaal tegenover het jouwe terechtkomt, mag je nog een keer opslaan. "Dat heet dan een LET", voegt Costa toe. Als de bal bij het serveren niet in het vak tegenover dat van jou terechtkomt, mag je voor de tweede keer opslaan. Als je deze ook mist, verlies je het punt. "Na elke oneven game wisselen de spelers van baanhelft", legt Costa uit. Ze voegt eraan toe dat dit het spel eerlijk houdt wanneer het hard waait of de zon fel op de baan schijnt.

Nog een belangrijk weetje volgens Musa: "Je begint een game altijd aan de deuce kant (rechterkant)" legt hij uit, en voegt eraan toe dat dit zowel voor de serveerder geldt als voor de tegenspeler. "Daarna begin je het volgende punt aan de ad-kant (linkerkant). Vervolgens blijf je de hele game wisselen."

Het is ook goed om te vermelden dat tennisbanen verschillende afmetingen en ondergronden kunnen hebben, afhankelijk van het type spel en wedstrijd. Om nog dieper op tennisvelden in te gaan, kun je deze uitleg bekijken van het Internationaal Olympisch Comité.

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