Tennisoefeningen om een betere speler te worden

Tennisoefeningen die je spel verbeteren, volgens coaches
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De sleutel om beter te worden in welke sport (of vaardigheid) dan ook is oefenen. En ook bij tennis komt het er op neer dat je meer oefeningen doet, naast een potje enkel- of dubbelspel.
Met gerichte tennisoefeningen kun je je voetenwerk, slag, racketbeheersing en andere vaardigheden verbeteren. Bovendien kunnen nieuwelingen met beginnersvriendelijke tennisoefeningen snel hun mannetje op de baan staan tegenover doorgewinterde spelers.
Als je nog nooit tennisoefeningen hebt gedaan, is het begrijpelijk dat je vragen hebt over waarom ze belangrijk zijn en hoe ze je spel verbeteren. Dit is wat ervaren tenniscoaches willen dat je weet.
Waarom zijn tennisoefeningen belangrijk?
Tennisoefeningen zijn belangrijk omdat ze zich richten op herhaling, zegt Robert Bucheli, tenniscoach en U.S.P.T.A-gecertificeerd Elite Tennis Pro bij Tennis World NYC.
"Je hebt herhaling nodig om vertrouwd te raken met het slaan van de bal en om dat vertrouwen op te bouwen", zegt hij.
Bucheli voegde eraan toe dat 'agressie' belangrijk is om een goede tennisser te zijn, "en je moet vertrouwen en spiergeheugen hebben" om effectief agressief te zijn. Dat wil zeggen dat je de bal snel slaat en alert blijft op de baan.
Oefeningen kunnen van pas komen om de sport te leren, aldus Kacper Owsian, een in Los Angeles gevestigde tenniscoach en voormalig professioneel tennisspeler. "Voor mensen die net met tennis beginnen, zijn oefeningen het beste om de basis en de juiste techniek te leren en het leerproces te versnellen", zegt hij. En zelfs als je al een tijdje tennist, kunnen oefeningen je spel op specifieke gebieden verbeteren, zegt U.S.P.T.A. Hall of Fame tenniscoach Rick Macci, oprichter van de Rick Macci Tennis Academy.
Waarop moeten tennisoefeningen zich richten?
Nou, op talloze dingen. "Oefeningen kunnen zich overal op focussen", zegt Chris Robb, tenniscoach en een U.S.P.T.A.-gecertificeerd Elite Teaching Professional. "Voor beginners gaat het dan om de ontwikkeling van de basisslag. Als je steeds meer richting gevorderde beginnerswedstrijden gaat, komen daar oefeningen voor strategie bij."
Als je een speler van gemiddeld of gevorderd niveau bent, wil je oefeningen doen die gericht zijn op je speelvaardigheid. Dit zijn oefeningen die je helpen de bal beter te plaatsen, waarmee je aanvallende en verdedigende posities op de baan kunt herkennen, die de conditietraining ondersteunen, en die helpen bij het ontwikkelen van speciale slagen, zegt hij.
Maar uiteindelijk "hangt het van de speler af", voegt Bucheli toe.
Welke oefeningen zijn goed voor beginners?
Als je net begint, raadt Macci aan een muur te zoeken en er gewoon met je racket een bal tegenaan te slaan.
"De bal komt altijd terug. Dat is geweldig voor recreatieve spelers", vertelt hij. Het is ook makkelijk om een muur te vinden en een goede optie als je geen toegang hebt tot een ballenmachine, aldus Macci. "Zo kun je de oefening zo vaak herhalen als je wilt."
Als je met iemand samen kunt oefenen, raadt Bucheli aan een beginnersoefening voor voetenwerk te doen, waarbij je naar verschillende plekken op de baan rent. Ga daarvoor op de servicelijn staan met je partner bij het net. Laat je partner de bal naar verschillende plaatsen op de baan gooien, zodat je moet rennen om de bal te raken. Je moet de bal raken en dan tussen elke slag terug naar het midden van de servicelijn gaan om een snel potje na te bootsen en te wennen aan verschillende slagen.
Owsian sluit zich hierbij aan. "Oefeningen waar de coach de bal met de hand gooit, zijn beslist de beste oefeningen voor beginners", zegt hij. "Omdat de bal niet zoveel snelheid heeft, is het makkelijk om aan de basis en de juiste techniek te werken. Dat is het belangrijkste onderdeel om onder de knie te krijgen voor een rally of een potje met vrienden."
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Wat zijn de beste tennisoefeningen voor voetenwerk?
Voetenwerk is essentieel bij tennis. Het stelt je in staat om soepel van de ene plek op de baan naar de andere te bewegen. Voetenwerkoefeningen kun je zonder partner doen en zijn van cruciaal belang voor tennissers van alle niveaus, aldus Owsian. "Als je goed voetenwerk hebt, kun je bij meer ballen komen en werk je tegelijkertijd aan een goede techniek", zegt hij.
Robb geeft aan dat hij ook veel waarde hecht aan dat soort oefeningen: "Voetenwerk is misschien niet het meest sexy of leukste onderdeel van tennis, maar het is de basis van de sport. Tennis is een loopspel, geen sla-spel."
Owsians favoriete voetenwerkoefeningen zijn o.a.:
- Agility ladders: leg een touwladder neer (of teken een ladder met krijt) en beweeg de voeten snel in en uit de openingen van de ladder. Daarmee richt je je op coördinatie en voetenwerk, volgens Owsian.
- Touwtjespringen: probeer langere reeksen (een minuut of meer) per keer te maken. Daarmee verbeter je je conditie, vertelt Owsian.
- Snelle sprints: doe deze tussen de lijnen van de tennisbaan om conditie en snelheid op te bouwen.
Robb raadt ook aan een oefening te doen waarbij je je eindhouding vasthoudt na het slaan van de bal. Dat is voor evenwicht, "waarvoor goed voetenwerk nodig is", zegt hij.
Hoe vaak moet je tennisoefeningen doen?
Dat is helemaal aan jou. Maar, zoals bij bijna elke sport zijn resultaten gebaseerd op "hoeveel werk en tijd je erin steekt", zegt Bucheli.
"Het is belangrijk om vaak te herhalen, met anderen te spelen, en in je eentje bij een muur te oefenen", zegt hij. "Je moet er tijd in steken."
Owsian raadt aan te doen wat je kunt.
"Ik werk met recreatieve spelers die vijf keer per week trainen en dat versnelt natuurlijk het leerproces", merkt hij op. "Maar ik begrijp helemaal dat niet iedereen zo vaak kan trainen om verschillende redenen."
Daarom stelt hij voor te proberen tijd vrij te maken voor twee tot drie trainingen per week, "om goede resultaten en wekelijkse vooruitgang te zien."
Wanneer zie je de resultaten van tennisoefeningen?
Hoe meer je oefent, hoe sneller je resultaat ziet, aldus Owsian. "Als iemand net met de sport begint, zijn er meestal zo'n 10 tot 15 lessen met een coach nodig om met rallyen te kunnen beginnen en met vrienden te spelen", legt hij uit. Maar hij voegt er ook aan toe dat "met het juiste schema en de juiste combinatie van tennislessen en spelen met vrienden, iedereen een voortdurende vooruitgang in zijn spel mag verwachten."
Tekst door Korin Miller