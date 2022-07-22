Zo gebruik je een massage gun

Massagepistolen zijn een fantastische tool om mee te herstellen. Om er de voordelen van te plukken (en om onopzettelijke blessures te voorkomen) is het belangrijk om te leren hoe je een massagepistool gebruikt voor het behandelen van spierpijn.

Volgens Jou moet je je richten op het gedeelte van de spier dat het meeste spierweefsel omvat en de lengte van de spier. En het is belangrijk om botachtige uitstulpingen en bevestigingspunten te vermijden. Hiermee voorkom je ongemak en pijn. Als vuistregel adviseert Graham Brady een massagepistool alleen te gebruiken op zacht weefsel of grotere spiermassa's, niet op je botten en pezen.

Ze raadt specifiek aan een massagepistool te gebruiken op gebieden die strak of pijnlijk aanvoelen. Ze zegt dat je moet voorkomen dat je het massagepistool plaatst op botten, omdat dit bepaalde blessures en aandoeningen, zoals kneuzingen, kan verergeren.

Je kan na een aantal dagen stevig trainen in de verleiding komen om je massagepistool in te stellen op maximaal, maar het concept van 'no pain no gain' slaat niet op massagepistolen, zegt Jou. "Ik wil atleten adviseren om een snelheid en druk te kiezen die goed voelt en om naar de pijn te luisteren wat betreft hoe lang het apparaat gebruikt kan worden", zegt hij. "De voordelen van het massagepistool zijn niet afhankelijk van de intensiteit en de instellingen, maar meer op basis van wanneer en waar het apparaat wordt gebruikt."

Graham Brady is het eens met Jou en zegt de tolerantie van de massage te gebruiken als richtlijn. Duw het pistool niet dieper in een geïrriteerd gebied, maar bouw de druk langzaam op en beweeg van boven naar beneden en van zijkant naar zijkant. Diverse hoeken behandelen het weefsel op verschillende manieren, zegt hij.

Er is niet een specifieke hoeveelheid tijd die je moet besteden aan een spiergroep, maar Graham Brady raadt aan rustig te beginnen met een gebied en verder te gaan met andere spieren wanneer je voelt dat de spier wat losser is geworden. Gebruik het massagepistool 10 minuten per dag samen met massagetherapie of een fysiotherapeut om te verbeteren hoe je je voelt en hoe je beweegt, zegt Graham Brady.

Als je niet zeker weet welke kop je wilt gebruiken, raadt Graham Brady aan grotere koppen te gebruiken voor grotere spiergroepen, en vice versa. Hoe kleiner de kop, hoe gerichter de massage is. Om pijn te voorkomen raadt ze aan te beginnen met een grotere kop om te zien wat je aankunt, en daarna eventueel over te schakelen naar een kleinere.