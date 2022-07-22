Zo gebruik je een massage gun

Zo gebruik je een massagepistool op de juiste manier, volgens fysiotherapeuten
Gezondheid en wellness
Experts leggen in detail uit hoe je een massagepistool gebruikt, zodat je onmiddellijk die stramme spieren kunt aanpakken.
Consistent trainen om gezond te blijven vraagt om tijd en toewijding. Het is daarom belangrijk om ook tijd vrij te maken voor spierherstel.
Er zijn diverse methodes voor herstel die je kunt overwegen. Er zijn veel manieren waarop je je goed kunt blijven voelen – van het klassieke ijsbad tot compressietherapie. Tegenwoordig is een van de makkelijkste en populairste manieren het gebruik van een massagepistool.
De voordelen van massagepistolen
Je hebt misschien gezien dat professionele atleten voor of na de training gebruikmaken van massagepistolen, of misschien gebruikt je fysiotherapeut er wel eentje. Massagepistolen zien er vaak uit als een boormachine met een zachte bol aan het einde, die je tegen stramme spieren aan kunt plaatsen.
"Massagepistolen maken gebruik van de effecten van vibratie en percussieve therapie om de opbouw van melkzuren en de symptomen van verlate spierpijn (DOMS) te verlichten, door de circulatie te verbeteren en de temperatuur van het weefsel te verhogen", zegt David Jou, D.P.T.
(Gerelateerd: Moet je doorgaan met sporten als je spierpijn hebt?)
De vibraties die geproduceerd worden door massagepistolen zijn sterker en sneller dan een handmatige behandeling, zegt Carly Graham Brady, D.P.T.
Een voordeel van het gebruik van een massagepistool is om aan sport gerelateerde spierpijn en spierpijn in het algemeen te voorkomen, zegt Jou. Volgens Graham Brady is een ander voordeel hoe snel massagepistolen in vergelijking met een massagetherapeut spierweefsel afbreken.
Zo gebruik je een massagepistool
Massagepistolen zijn een fantastische tool om mee te herstellen. Om er de voordelen van te plukken (en om onopzettelijke blessures te voorkomen) is het belangrijk om te leren hoe je een massagepistool gebruikt voor het behandelen van spierpijn.
Volgens Jou moet je je richten op het gedeelte van de spier dat het meeste spierweefsel omvat en de lengte van de spier. En het is belangrijk om botachtige uitstulpingen en bevestigingspunten te vermijden. Hiermee voorkom je ongemak en pijn. Als vuistregel adviseert Graham Brady een massagepistool alleen te gebruiken op zacht weefsel of grotere spiermassa's, niet op je botten en pezen.
Ze raadt specifiek aan een massagepistool te gebruiken op gebieden die strak of pijnlijk aanvoelen. Ze zegt dat je moet voorkomen dat je het massagepistool plaatst op botten, omdat dit bepaalde blessures en aandoeningen, zoals kneuzingen, kan verergeren.
Je kan na een aantal dagen stevig trainen in de verleiding komen om je massagepistool in te stellen op maximaal, maar het concept van 'no pain no gain' slaat niet op massagepistolen, zegt Jou. "Ik wil atleten adviseren om een snelheid en druk te kiezen die goed voelt en om naar de pijn te luisteren wat betreft hoe lang het apparaat gebruikt kan worden", zegt hij. "De voordelen van het massagepistool zijn niet afhankelijk van de intensiteit en de instellingen, maar meer op basis van wanneer en waar het apparaat wordt gebruikt."
Graham Brady is het eens met Jou en zegt de tolerantie van de massage te gebruiken als richtlijn. Duw het pistool niet dieper in een geïrriteerd gebied, maar bouw de druk langzaam op en beweeg van boven naar beneden en van zijkant naar zijkant. Diverse hoeken behandelen het weefsel op verschillende manieren, zegt hij.
Er is niet een specifieke hoeveelheid tijd die je moet besteden aan een spiergroep, maar Graham Brady raadt aan rustig te beginnen met een gebied en verder te gaan met andere spieren wanneer je voelt dat de spier wat losser is geworden. Gebruik het massagepistool 10 minuten per dag samen met massagetherapie of een fysiotherapeut om te verbeteren hoe je je voelt en hoe je beweegt, zegt Graham Brady.
Als je niet zeker weet welke kop je wilt gebruiken, raadt Graham Brady aan grotere koppen te gebruiken voor grotere spiergroepen, en vice versa. Hoe kleiner de kop, hoe gerichter de massage is. Om pijn te voorkomen raadt ze aan te beginnen met een grotere kop om te zien wat je aankunt, en daarna eventueel over te schakelen naar een kleinere.
Dit is wanneer je een massagepistool kunt gebruiken
Omdat er veel verschillende mogelijkheden zijn voor herstel, zul je je misschien afvragen wanneer je het beste een massagepistool kunt gebruiken in plaats van andere opties, zoals een foam roller of een traditionele massage. Jou zegt dat massagepistolen fantastisch zijn wanneer andere herstelopties niet beschikbaar zijn. "Maar uiteindelijk zijn massagepistolen maar hulpmiddelen en zijn ze niet bedoeld om traditionele behandelingen door een professional te vervangen", zegt hij.
Graham Brady is het eens met Jou en voegt toe dat ze gebruikt moeten worden in combinatie met wat een professional, zoals een fysiotherapeut, je vertelt. Ze zegt ook dat massagepistolen fantastische hulpmiddelen zijn tussen sessies met een massagetherapeut of fysiotherapeut door. Zo kun je de integriteit van je spiermassa zelf op peil helpen houden, vooraf aan je volgende sessie.
Als er iets strak, geforceerd of geblesseerd voelt, gebruik daar dan geen massagepistool, zegt Graham Brady. Als je behoefte hebt aan onmiddellijke pijnverlichting van spierpijn, beveelt ze aan langzaam en voorzichtig het massagepistool te bewegen rond het pijnlijke gebied om meer ontstekingen in de spier te voorkomen.
Volgens Jou is direct na een work-out de ideale tijd om een massagepistool binnen je routine te gebruiken om de circulatie te verbeteren. Dat helpt bij het afvoeren van melkzuren en gifstoffen in de spieren en vermindert sportgerelateerde spierpijn. Hij adviseert de volgende dag ook een vervolgsessie om te zorgen dat je spieren los en soepel blijven. Recent onderzoek raadt aan om minimaal vijf minuten per dag massagetherapie toe te passen voor het sporten, voor een betere flexibiliteit, zonder in te boeten op spierprestaties.
Wanneer je geen massagepistool moet gebruiken
Het kan verleidelijk zijn om je massagepistool iedere keer te gebruiken wanneer je ongemak voelt, maar volgens zowel Jou als Graham Brady kan dat leiden tot pijn, blessures en verergerde symptomen. Als je een acute blessure hebt, met opzwellingen en zenuwpijn, raadt Jou af om die gebieden met een massagepistool te behandelen, om langdurige schade te voorkomen.
Als je je afvraagt hoe je een massagepistool kunt gebruiken op je rug: Jou adviseert je te richten op de gebieden waar voornamelijk spieren zitten, en de wervelkolom, nek en diepere botachtige structuren te vermijden.
Als je over het algemeen na gebruik van het massagepistool geen verlichting voelt en je spieren niet loskomen, stop er dan mee en neem contact op met een expert, zoals een fysiotherapeut, om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Je kunt dan een gepersonaliseerd plan opstellen om de pijn die je voelt te verminderen, zegt Graham Brady.
Uiteindelijk is het belangrijk om een herstelroutine te creëren die goed voor jou werkt, en niet om alleen de trends te volgen. En als het gebruik van een massagepistool onderdeel is van die routine, kun je contact met een expert opnemen die je kan laten zien hoe je hem op de juiste manier gebruikt. Zo kun je er optimaal gebruik van maken en van alle voordelen genieten.
Tekst: Tamara Pridgett