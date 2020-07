Is een veganistisch eetpatroon voldoende voor hardlopers?

De Duitse onderzoekers wierven 76 recreatieve hardlopers, zowel mannen als vrouwen. Deze deelnemers beschouwden zichzelf als omnivoor (ze eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel), lacto-ovo-vegetariër (ze eten plantaardig voedsel, eieren en melkproducten, maar geen vlees en vis) of vegan (ze eten niets dat afkomstig is van dieren). De proefpersonen ondergingen een gecontroleerde test op een fietsergometer om te achterhalen hoeveel vermogen zij maximaal konden leveren. Op deze manier wordt gemeten hoe hard ze kunnen werken en hoelang. Na een warming-up van 6 minuten met een weerstand van 50 watt, wat qua moeite een 1 of 2 is op een schaal van 1 tot 10, werd de weerstand per minuut met 16,5 watt verhoogd totdat de proefpersoon niet meer in staat was om door te fietsen.



En, welke groep presteerde het best? Alle proefpersonen waren na ongeveer 20 minuten uitgeput. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er geen verschil is in het maximale inspanningsniveau dat omnivoren, lacto-ovo-vegetariërs en veganisten kunnen volhouden.



"De inspanningstolerantie van recreatieve hardlopers staat los van hun dieet zolang een proefpersoon voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt", aldus Josefine Neble, medeauteur van het onderzoek en postdoctoraal onderzoeker bij het Institute of Food Science and Human Nutrition aan de Leibniz Universität in het Duitse Hannover.