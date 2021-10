In Good Company: Marchistas

In Texas gaat het om American football. In Brazilië om voetbal. In Guatemala draait alles om snelwandelen. De populariteit van snelwandelen in Guatemala nam in 2012 een vlucht nadat Erick Barrondo de zilveren medaille in Londen had gewonnen op de 20K — de eerste Olympische medaille in de geschiedenis van Guatemala. Vanaf dat beslissende moment is de sport snel onderdeel geworden van het nationale bewustzijn als manier voor jonge mensen om het beste uit zichzelf te halen en hun toekomst te verbeteren.