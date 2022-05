Wat is pre-workout en moet je het proberen?

Er is niet veel onderzoek uitgevoerd naar deze voedingssupplementen.

"Uit onderzoek is weliswaar gebleken dat pre-workoutsupplementen de prestaties kunnen verbeteren, maar het bewijs is niet echt sterk en de bevindingen zijn gemengd", aldus Gam.

Bij een kleinschalig onderzoek namen 12 mannelijke atleten van begin 20 een energiedrankje of een placebo, voordat ze vier prestatietests van twee minuten moesten doen waarin hun snelheid en reacties werden gemeten. Uit de resultaten, die in 2009 in het Journal of the International Society of Sports Nutrition werden gepubliceerd, bleek dat de vrijwilligers die het energiedrankje met cafeïne, vitamine C, kruiden en botanische substanties hadden genomen, significant sneller reageerden en zich energieker en meer gefocust voelden dan de groep die het placebo had genomen.

In een ander kleinschalig onderzoek werden de mogelijke effecten van een supplement met meerdere ingrediënten, waaronder creatine en beta-alanine, op de spiermassa, de droge spiermassa en de spieren in het onderlichaam onderzocht. De onderzoekers zagen dat bij de deelnemers (24 mannen van begin 20 die met gewichten trainden) die het supplement hadden genomen en 8 weken lang drie dagen per week trainden, "circa negen procent meer kracht hadden dan de andere groep die hetzelfde trainingsprogramma volgden zonder het supplement", aldus Gam.

Verder heeft een onderzoek van bewegingswetenschappers aan de universiteit van Zuid-Florida met 13 mannen (in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar) aangetoond dat het nemen van een pre-workoutsupplement met cafeïne, gedurende een periode van vier weken, leidde tot significante verbeteringen in de anaerobische piek (presteren op maximale snelheid) en gemiddelde energiewaarden (gemiddelde kracht die werd uitgevoerd). White is echter zeer sceptisch over deze bevindingen.

"Het belangrijkste ingrediënt in de meeste pre-workoutsupplementen is een stimulerend middel of een combinatie van verschillende stimulerende middelen", legt ze uit. "Stimulerende middelen geven de illusie van energie, een neurologische stoot, maar het is niet echt energie. Alleen calorieën kunnen namelijk energie leveren."

GERELATEERD: Wat te eten voor een race, volgens diëtisten

Gam waarschuwt verder dat financieel gewin zou kunnen hebben geleid tot de resultaten. "Veel onderzoeken zijn gedaan door wetenschappers die een financieel belang hadden bij de leveranciers van supplementen, waardoor je deze resultaten met een behoorlijke korrel zout kunt nemen."