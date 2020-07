Wanneer je eet is soms belangrijker dan wat je eet

Hoe kun je je maaltijden het beste inplannen? Dit is wat de experts daarover te zeggen hebben:

Ontbijt: Wacht een uurtje of twee na het ontwaken voor je je ontbijt eet en wees daar consistent in, aldus Panda. Waarom? Wanneer je wakker wordt, zit er nog steeds vrij veel van het slaaphormoon melatonine in je bloed, wat de productie van insuline, een hormoon dat je lichaam nodig heeft om koolhydraten af te breken en te gebruiken, kan verstoren. Probeer je calorieën – en zin in zoet – zo vroeg mogelijk in de dag, tijdens je ontbijt, in te nemen. Onderzoek dat in 'The Journal of Nutrition' is gepubliceerd heeft uitgewezen dat van je ontbijt de grootste maaltijd van de dag maken je kan helpen een gezond BMI (body mass index) te handhaven. Ander onderzoek wijst weer uit dat je er beter van kunt slapen. Het idee hierachter: door stevig te ontbijten voorkom je dat je later op de dag hongeraanvallen krijgt die niet alleen van invloed zijn op je gewicht maar ook op je slaaphormonen. Een stevig ontbijt kan bovendien zorgen voor een minder intensieve insulinerespons op een zoet drankje of zoete snack, zoals een glas sinaasappelsap of een muffin, dan wanneer je die 's avonds laat consumeert.



Snacks: Probeer om een periode van minimaal twee uur tussen maaltijden en tussendoortjes aan te houden, adviseert Panda. Telkens wanneer je iets eet, geeft je alvleesklier wat insuline vrij. Na ongeveer 90 minuten zakken je bloedsuikerwaarden weer naar het normale niveau. Als je te vaak eet, krijgen je bloedsuikerwaarden nooit de gelegenheid om weer naar een normaal niveau terug te keren en moedig je je lichaam aan om vet op te slaan.



Lunch: Eet wanneer je honger krijgt, wat vrij laat op de middag kan zijn als je stevig hebt ontbeten of aan het eind van de ochtend nog een snack hebt gehad. Als je 's ochtends liever niet te veel eet, kun je van de lunch je grootste maaltijd maken. Wat je ook doet, je lunch moet groter zijn dan je diner, zegt Panda. Hetzelfde onderzoek wees uit dat als je je meeste calorieën tijdens de lunch inneemt dit een vergelijkbaar, maar kleiner voordeel oplevert dan wanneer je dit tijdens je ontbijt doet.



Diner: Plan je avondeten zo in dat je dit ongeveer 10 uur na je eerste maaltijd eet. Die periode is een beetje gemakkelijker te handhaven dan het populaire acht-uur-eten-16-uur-vasten-schema terwijl je daarmee volgens de onderzoekers toch je bloeddruk, gewicht en lichaamsvetgehalte kunt verbeteren. Houd het beperkt, zegt Panda, zodat je lichaam minder werk hoeft te verrichten. Als een venster van 10 uur je gemakkelijk afgaat, kun je dit ook verkorten tot 8 uur, zodat je bijvoorbeeld je laatste maaltijd om 18 uur neemt als je om 10 uur hebt ontbeten.



Natuurlijk is het niet altijd even praktisch of wenselijk om al je maaltijden binnen een bepaalde, beperkte periode in te plannen. Soms moet je concessies doen: een laat telefoontje op werk, een kind dat zijn middagslaapje heeft gemist of een verjaardagsfeestje kunnen allemaal roet in het eten gooien. Dat is helemaal niet erg. Als je je maaltijden maar vijf keer per week goed in kunt plannen, kan dit al veel voordelen opleveren, zegt Panda. Al is een proactieve opstelling qua eten natuurlijk het meest productief. Het goede nieuws is dat je al een interne klok hebt. Je hoeft er alleen maar naar te leren luisteren.