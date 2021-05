Wat te doen wanneer je coach je negeert

Iedereen die bijdraagt aan een positieve teamcultuur en mij helpt met winnen komt op mijn favorietenlijstje terecht. Als je een van mijn basketspelers bent en je worstelt de laatste tijd met je lay-ups, en als je dan na de training nog even blijft om je lay-ups te oefenen, dan zie ik dat. Ik zie het als een van mijn spelers zich helemaal voor de sport geeft. Ik zie hoe ze met hun teamgenoten omgaan, wie elkaar high-fiven. Ik zie het ook als iemand als laatste in de bus stapt. (Kun je beter niet doen...) Maar serieus, een groot deel van het succes van een team is te danken aan het vermogen van teamgenoten om samen te werken.



Het kan even duren voor je je helemaal thuis voelt in je nieuwe team. Wees geduldig. Bij een uitdaging als deze gaat het vooral om je houding. Als ik in jouw schoenen stond, zou ik denken: "Hoe ga ik deze uitdaging aan? Hoe ga ik te werk?" Ik weet dat dit niet iedereen even gemakkelijk afgaat. Ik heb genoeg spelers gecoacht die met een negatieve houding bij het team beginnen, zo van: "Ik ben niet opgesteld, ik word nooit opgesteld." En ik zeg tegen hen: "Dat is mijn realiteit niet, het is jouw realiteit, en die creëer je zelf." Dus als jij naar de training gaat terwijl je jezelf vertelt: "Niemand vindt me leuk", dan zal dat uiteindelijk ook het geval blijken te zijn.



Als je het verhaal dat je jezelf vertelt van iets negatiefs in iets positiefs wilt omzetten, dan is dat absoluut mogelijk. Dat vermogen heb je. In plaats van jezelf te vertellen dat iedereen tegen je is, moet je je kansen zien te herkennen. In een nieuw team moet je jezelf opnieuw uitvinden. Je kunt je op een andere wedstrijd of zwemslag richten, de beslissing nemen om je tijd met zoveel te verbeteren of zelfs een ander soort teamgenoot te worden dan je was in je oude team.