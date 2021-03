Vrouwelijke surfers gaan ervoor in Hainan 

Hoe zijn jullie zo'n hechte club geworden?

Darci: De meeste mensen hier kijken met dezelfde blik naar het leven. We zijn door de zee opgevoed en zijn eigenlijk een soort zussen van elkaar. We hebben allemaal dezelfde moeder!



Xiaomi: Absoluut! De mensen die hier neerstrijken willen eigenlijk allemaal hetzelfde: we hebben de stress van de stad achter ons gelaten.



Jingya: Toen ik hier voor het eerst kwam, dacht ik dat ik moest kunnen surfen om erbij te horen.



Darci: Je denkt te veel na. Zelfs toen je nog niet kon surfen, hoorde je er al bij!



Wan: Het is maar een klein dorp, dus het duurde niet lang voor ik alle andere meiden hier leerde kennen. Als we niet aan het surfen waren, lagen we overdag te zonnebaden en naar muziek te luisteren, of kwamen we 's avonds samen voor een barbecue en een paar drankjes. Als we met de feestdagen niet terug naar huis gaan, vieren we het samen zodat niemand zich alleen voelt zonder hun familie.



Darci: Ja, we zijn een grote familie. Met Chinees Nieuwjaar brengt iedereen een gerecht mee en eten we alles lekker samen op.



You: We houden allemaal van surfen, en hebben dus altijd wel iets om over te praten. En we komen na een dag in de oceaan altijd voor een drankje bij elkaar.



Liu: En als we te veel drinken dan helpen we elkaar om weer thuis te komen!