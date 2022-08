Welke posities zijn er in voetbal?

Als je naar de interviews na een wedstrijd in het profvoetbal kijkt, hoor je meestal dat spelers hun teamgenoten prijzen. Dat komt omdat, hoe goed een enkele speler ook mag zijn, elke positie op het voetbalveld een cruciale rol in het spel speelt.

"Het is van groot belang dat elke speler de rol en verantwoordelijkheden van de positie die hij speelt volledig begrijpt", verklaart Carl Wild, een in het V.K. gevestigde voetbalcoach. "Dit zorgt er vervolgens voor dat het team effectief samen speelt, in plaats van als een groep individuele spelers.

Volgens de Laws of the Game van de International Football Association Board (IFAB) , het handboek met de belangrijkste regels dat wordt gebruikt om een voetbalwedstrijd te arbitreren, wordt een wedstrijd gespeeld tussen twee teams en duurt deze 90 minuten, blessuretijd uitgezonderd. Voordat een officiële wedstrijd kan beginnen, moeten de ploegen bij de meeste vriendschappelijke, professionele en recreatieve competities op elk moment minstens zeven spelers op het veld hebben staan, hoewel het ideale aantal spelers op het veld per elftal 11 is (inclusief de keeper).

Veel teams hebben daarom elftallen met in totaal tot 23 spelers voor voldoende vervangingsmogelijkheden. Bij de meeste professionele teams mogen gedurende de wedstrijd vijf spelers worden gewisseld, hoewel bij veel recreatieve en jeugdcompetities de wissels onbeperkt zijn.

Omdat voetbal zo'n veelzijdige sport is, is het begrijpelijk dat sommige posities verschillende namen hebben en in sommige gevallen ook verschillende doeleinden. Zo kan een 'buitenspeler' een 'vleugelspeler' worden genoemd en kan een 'centrale verdediger' ook een 'voorstopper' of 'libero' zijn.

Lees hieronder verder om meer te leren over alle verschillende posities in het voetbal.

