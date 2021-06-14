Waarom je primal training aan je work-out zou moeten toevoegen

Een hond die op zijn achterpoten loopt: hilarisch (en een groot succes op social media). Een volwassen mens die op handen en voeten kruipt? Niet zo schattig, maar het levert wel verrassend veel op. Neem dat maar van ons aan.

Bewegen zoals onze geliefde viervoeters en baby's doen, heet 'bewegingstraining op handen en voeten' (in het Engels quadrupedal movement training of QMT) of 'oerbeweging' en het bestaat al zo lang als het ontstaan van de mens. De trainingstijl draait niet alleen om kruipen, maar ook om oefeningen zoals bear planks, crab walks, inchworms en striking scorpions (allemaal te vinden op YouTube). Ken je de downward-facing dog of frog jumps? Die vallen ook onder QMT. (Valt het je op dat ze allemaal een dierennaam hebben? Dat is geen toeval.)

Voor al deze oefeningen moet je je op handen en voeten voortbewegen, iets wat we natuurlijk niet vaak doen. En hoewel het er misschien gek uitziet, kan deze manier van trainen heel wat voordelen opleveren. Zoals: