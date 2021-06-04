Theland Kicknosway loopt voor zichzelf en zijn community

Theland probeert zoveel mogelijk dansen op powwows en inheemse culturele feesten bij te wonen. Dansers in kleurrijke kleding en hoofddeksels voeren verschillende soorten dansen uit op muziek die deels traditioneel, deels modern is. Theland danst al van jongs af aan op powwows in Ontario en Quebec. Hij en zijn ouders zijn vaak aanwezig op de zogeheten 'powwow trail', de serie culturele evenementen in het weekend waarin inheemse mensen optreden.

"Ik zelf ga door met me sterk maken voor mijn cultuur", aldus Theland. "Ik ben trots op de kennis die ik bezit. Ik hoop die op een goede manier uit te dragen en later aan mijn kinderen en kleinkinderen door te geven."