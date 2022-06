Theland Kicknosway loopt voor zichzelf en zijn community

Toen hij negen was begon Theland vragen te stellen over de kinderen van MMIWG2S. "Ik ging als kind naar wakes, ik zong liedjes", weet hij nog. "Maar ik vroeg me af: 'Waar gingen deze kinderen heen en wat gebeurt er daarna?' Als kind bekommerde ik me om andere kinderen."



Zijn tante, Bridget, is mede-oprichter van een stichting die de nabestaanden van vermoorde vrouwen ondersteunt. Theland, geïnspireerd door andere atleten die sport inzetten om ergens aandacht voor te vragen, kreeg een idee. "Ik zei: 'Ik wil door heel Canada hardlopen.' Mijn moeder had gelijk iets van: ho, wacht even, Canada is echt heel groot. En ik zei: 'Laten we dan door Ontario fietsen, laten we dit of dat doen.' Uiteindelijk kwamen we op: 'Tante Bridget, mag ik naar je huis rennen?'



Door de jaren heen hebben meer vrienden en familieleden zich bij Theland aangesloten. Op dit moment is Theland bezig met de planning van zijn eerste nationale run voor het goede doel. "Het is beslist een hele opgave, maar met de steun en liefde van onze mensen moet het lukken", zegt hij. Op dit moment doet hij onderzoek naar mogelijke routes en het klimaat om hopelijk in de zomer van 2021 van Vancouver naar Ottawa te lopen. Dat is een uitputtende tocht door de Rocky Mountains, over de uitgestrekte prairies en door het wilde Canadian Shield, een grote regio met blootliggende Precambrische rotsen.