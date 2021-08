Tennisbaan van Bunabhainneadar

"Het is niet gewoon een tennisbaan, want de fundering is letterlijk uitgehouwen uit de rotsen van Harris. Iedereen op het eiland weet wat dat voor een uitdaging is", aldus Andrew Morrison, eigenaar van Harris Hotel. De £62.000 (70.000 euro) om de baan en het gezellige houten paviljoen om te schuilen voor het weer bij elkaar brengen? Daarvoor waren vier jaar van strijd, subsidies en veel, heel veel handgeschreven brieven aan professionele tennissers en beroemde fans van de sport uit de hele wereld nodig. In de brieven werd gevraagd of mensen voor een bedrag van £50 (56 euro) voor het leven member wilden worden van de Outer Hebrides Tennis Club. "Dat was in de tijd dat er nog geen e-mail was, en faxen was te lastig", aldus Mike. "Dus schreven we brieven. Vijfhonderd brieven."



Het lukte. De aanmeldingen stroomden binnen. Zelfs tennislegende Bunny Austin stuurde £5 (5,60 euro) uit Australië. "Ik denk dat ze de romantiek er wel van in zagen", aldus Peggy.