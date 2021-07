Van Seoul tot New York creëert Suea Cho fashion en feestmalen

Na haar opleiding aan de westkust ging Suea terug naar het oosten. Voor haar was New York de place to be voor de mode. Ze begon bij Opening Ceremony, de invloedrijke en iconische retailer in het centrum. Ze bleef daar vier jaar en werd uiteindelijk associate director merkimago waarbij ze de leiding had over creatieve content en speciale projecten. "Ik herinner me dat ik superenthousiast was toen ik die baan kreeg. Ik was blijer dan toen ik op de universiteit werd toegelaten."



Toch heeft ze haar passie voor koken altijd gehouden. Nadat ze met de besten in de modebranche had gewerkt, leek het opzetten van haar eigen dinerclub niet zo eng. Suea wilde zelfs iets nieuws proberen en avondjes uit in de fantastische restaurants van de stad hebben haar geïnspireerd terug te keren naar de keuken. Daarom is ze vorige zomer Suea's Dinner Service gestart, een experimentele pop-updinerbeleving waarin ze vrienden en familie verbindt via haar liefde voor koken.



Suea haalt inspiratie uit de verschillende steden -- en lagen van de bevolking -- waarmee ze in aanraking kwam. Ze praat hier over haar constant veranderende relatie met mode en eten, en hoe ze inspiratie putte uit beide werelden om haar eigen weg te banen.