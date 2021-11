Maak kennis met de vrouw die de skatecultuur van Tokio een boost geeft

Ik BMX'te in Komazawa Park. Op een dag kreeg ik van een meisje waar ik vrienden mee was geworden een versleten, oud skateboard. BMX is een scene die door mannen wordt gedomineerd. Met tricks dacht ik vaak "een jongen kan dit wel, maar ik niet". In de skateboardscene zag je veel meer meisjes, en het was echt leuk om samen te oefenen. Iedereen begint in z'n tienerjaren of vroeg in de twintig met skateboarden, maar ik was al bijna dertig. Om me heen zag ik meisjes die al vanaf kleins af aan, aangemoedigd door hun ouders, professional probeerde te worden. Er waren ook meisjes die hard oefenden voor wedstrijden, maar ook mensen die gewoon voor de lol skateboardden, net als ik.

Ongeacht je niveau, leeftijd, nationaliteit, of geslacht: iedereen doet zijn best. En als het je eindelijk lukt om iets nieuws te doen, zijn we allemaal blij voor elkaar. Dat was echt leuk en daardoor raakte ik gepassioneerd. Ik vond het om die reden op een gegeven moment ook maar gek om van negen tot vijf te werken. Ik realiseerde me dat je in die tijd beter iets kunt doen wat je leuk vindt. Dat besef leidde ertoe dat ik zoveel mogelijk plezier wilde maken. Dus nam ik ontslag, in een opwelling. Nu skateboard ik wanneer ik wil, tenzij ik freelance aan het werk ben of mijn vrije tijd besteed aan Skate Girls Snap.