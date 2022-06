Snapshots: Op jacht naar adrenaline met Leonora Manzano  

Voor hardlopen in Mexico-Stad heb je lef nodig. Ten eerste ligt de stad op meer dan 2000 meter hoogte. En dan hebben we het nog niet gehad over de hitte, de smog, het verkeer en de 22 miljoen mensen waar je tussendoor moet laveren. Daarom loopt Leonora Manzano vaak liever op de paden in een van de omringende nationale parken dan op de drukke straten in de binnenstad. Haar favoriete terrein is de Nevado de Toluca, een nationaal park op een oude, uitgedoofde vulkaan, op drie uur afstand van Mexico-Stad, waar ze haar passie voor hardlopen voor het eerst ontdekte. Nu komt ze er zo vaak mogelijk terug.



Op een heldere, vroege ochtend lopen we even een paar kilometer met Leonora mee, in de koelte van het weelderige groen in het park, en vragen haar hoe hardlopen haar volwassen leven heeft beïnvloed.