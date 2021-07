Snapshots: De Garate-tweeling domineert handbal 

Wat weten mensen misschien niet over Amerikaans handbal in wedstrijdverband?

Melanie: Er is een rankingssysteem. Er zijn A-spelers, B-spelers en C-spelers. Bij de meiden zijn er alleen A's en B's, omdat er veel meer jongens zijn. Bij de dames zijn we A, maar we worden bij de heren gezien als B.



Jessenia: Het is verwarrend. Ik kan me druk blijven maken over hoe vrouwen worden onderschat in handbal. De sport wordt door mannen gedomineerd en veel van hen hebben zoiets van 'o, maar wij kunnen het beter, dit is onze sport'. En [Melanie] en ik besloten gewoon dat wij precies hetzelfde konden doen als zij.