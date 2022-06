Nieuwe keerpunten

Het was het eerste grote keerpunt in het leven van Suk-hee: van een jong meisje tot de toekomstige 'Shorttrackkoningin', zoals ze in Zuid-Korea bekend staat. Maar als je haar vraagt naar het grootste keerpunt in haar leven, zegt ze: "Meedoen in Sotsji was om meerdere redenen een heel belangrijk keerpunt voor mij. Ik denk dat een keerpunt niet iets is waar je op moet wachten, maar iets dat je zelf teweeg kunt brengen. Wij hebben de kracht om dat te doen."

Als we naar haar doelen voor 2021 vragen, antwoordt Suk-hee: "Ik wil zien hoe ver ik kan komen als atleet en waar mijn lichaam toe in staat is. Mijn ultieme doel is om me te kwalificeren voor het nationale shorttrackteam."