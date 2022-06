Renee Montgomery: Van beweging op het veld tot beweging in de maatschappij

Van alle bewegingen in het basketbal is er geen zo krachtig als de pivot. Als je die draaibeweging op het juiste moment weet te maken, kun je de hele wedstrijd openbreken met een onverwachte dribbel, splijtende pass, of onhoudbare worp. Het is een beweging die wedstrijden doet kantelen en waarmee kampioenen zich onderscheiden. Met een even krachtige draai buiten het veld schreef Renee Montgomery geschiedenis: ze werd als eerste oud-speler eigenaar en vicevoorzitter van een WNBA-team.



Renee haar moment kwam in 2020, tijdens de Black Lives Matter-protesten. Na twee WNBA-kampioenschappen en elf jaar als professioneel basketballer, zag Renee van dichtbij wat er gebeurde met zwarte mensen in Amerika en ging ze nadenken over wat ze wilde in het leven, als atleet en als mens. "Er heerst grote onrust in de maatschappij", zegt Renee, "En ik ging me afvragen wat mijn rol daarin was." Ze besloot haar loopbaan te beëindigen en tijdens het seizoen na te denken over wat haar te doen stond.