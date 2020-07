Reguleer je biologische klok voor een betere nachtrust en meer energie

Iedereen heeft een centrale klok die alle 'losse' klokken in je lichaam (van je spieren, lever, maag, enzovoort) vertelt hoe laat het is en wat ze moeten doen. Die klokken worden gereguleerd door eiwitten, waaronder een belangrijke: het PER-eiwit. Als dat eiwit ontregeld is, kan het je naar een ritme van 23 of 25 uur sturen. Onderzoekers aan verschillende universiteiten, waaronder de University of California Santa Cruz (UCSC), ontdekten onlangs dat mensen met bepaalde mutaties in het casein kinase 1-enzym zelfs een 20-urig dagritme kunnen krijgen.



Ook al krijgen deze mensen vaak alsnog minimaal de ideale zeven uur slaap, een verstoord slaap-waakritme — of niet volgens het dag- en nachtritme van de aarde leven — wordt gelinkt aan allerlei gezondheidsklachten. Waarom? Je klok probeert zich uit zichzelf naar het 24-uursritme te sturen, maar als je standaardritme veel korter is, loop je achter de feiten aan, wat zelfs op moleculair niveau negatieve impact kan hebben. "Het is alsof je continu een jetlag hebt", vertelt Carrie Partch, PhD, hoogleraar op de afdeling scheikunde en biochemie van de UCSC en hoofdauteur van het onderzoek.



Het goede nieuws is dat wetenschappers denken dat de genafwijking voor 20 uur zeldzaam is (1 op een miljoen). Alleen mensen die om 7 uur 's avonds naar bed gaan en om 4 uur 's ochtends wakker worden, hebben deze afwijking waarschijnlijk. Het is iets waar je mee wordt geboren en waar je zelfs als kind de invloed op je slaap van merkt, zelfs als je het misschien pas tijdens of na je tienerjaren ontdekt als je zelf je bedtijd bepaalt.