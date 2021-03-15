Niet blokkeren en scoren onder druk

Allereerst, ik begrijp je helemaal.



Tijdens zo veel wedstrijden heb ik gedacht dat ik verschrikkelijk slecht speelde, maar als ik daarna de opname bekeek, viel het eigenlijk wel mee. Ik weet hoe vreselijk het op dat moment kan voelen, maar we maken onze fouten vaak veel groter dan ze echt zijn.



Een van de belangrijkste tips die ik hier ooit over heb gehad, kreeg ik toevallig van mijn voetballeraar op de middelbare school. Als ik aan het einde van een wedstrijd gefrustreerd was door mijn spel, zei hij: ''Een perfecte wedstrijd bestaat niet. Het doel tijdens een wedstrijd is om zo vaak mogelijk perfectie te bereiken.'' Met andere woorden, je zult nooit perfect spelen — maar je kunt wel een perfecte pass of perfect schot maken, of een perfect defensief spel hebben.



Als ik jou was, zou ik iemand die je vertrouwt vragen of jouw angst klopt. Ga met je coach na of je statistieken overeenkomen met jouw beeld. Als mensen het over minder goed spelen hebben, bedoelen ze vaak dat ze minder schoten op het doel maken, maar je moet naar al je resultaten kijken. Als de belangrijkste aan het stijgen zijn, dan betekent dat groei (en meer kansen om perfectie te bereiken).