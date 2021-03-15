Niet blokkeren en scoren onder druk

Vraag het de coach: waarom worden mijn zenuwen me de baas tijdens de wedstrijd?
Coaching
Een jonge basketballer wil zijn training omzetten in winst. Kara Lawson van het Duke-basketbalteam biedt hem wat perspectief.
'Vraag het de coach' is een column met tips om mentale obstakels te overwinnen.
V:
Beste coach,
Ik speel basketbal op de middelbare school en tijdens de training doe ik het geweldig. Bijna ieder schot is raak, ik ben snel aan beide kanten van het veld en ik geniet van iedere minuut. Maar als het op een wedstrijd aankomt? Dan raak ik in paniek. Ik word bevangen door faalangst; het is net alsof mijn spieren niet meer weten hoe ze een bal moeten schieten. Ik heb het vooral bij vrije worpen, terwijl ik daar tijdens de training altijd goed in ben. Ook voelt het alsof mijn zenuwen iedere wedstrijd erger worden. Ik weet dat ik het in me heb om heel goed te zijn, maar ik weet niet hoe ik dat eruit laat komen op de momenten dat het belangrijk is. Waarom overkomt me dit en wat kan ik eraan doen?
Mist wedstrijdvaardigheden
18-jarige basketbalspeler
A:
Allereerst, ik begrijp je helemaal.
Tijdens zo veel wedstrijden heb ik gedacht dat ik verschrikkelijk slecht speelde, maar als ik daarna de opname bekeek, viel het eigenlijk wel mee. Ik weet hoe vreselijk het op dat moment kan voelen, maar we maken onze fouten vaak veel groter dan ze echt zijn.
Een van de belangrijkste tips die ik hier ooit over heb gehad, kreeg ik toevallig van mijn voetballeraar op de middelbare school. Als ik aan het einde van een wedstrijd gefrustreerd was door mijn spel, zei hij: ''Een perfecte wedstrijd bestaat niet. Het doel tijdens een wedstrijd is om zo vaak mogelijk perfectie te bereiken.'' Met andere woorden, je zult nooit perfect spelen — maar je kunt wel een perfecte pass of perfect schot maken, of een perfect defensief spel hebben.
Als ik jou was, zou ik iemand die je vertrouwt vragen of jouw angst klopt. Ga met je coach na of je statistieken overeenkomen met jouw beeld. Als mensen het over minder goed spelen hebben, bedoelen ze vaak dat ze minder schoten op het doel maken, maar je moet naar al je resultaten kijken. Als de belangrijkste aan het stijgen zijn, dan betekent dat groei (en meer kansen om perfectie te bereiken).
Je zult nooit perfect spelen — maar je kunt wel een perfecte pass of perfect schot maken, of een perfect defensief spel hebben.
En dat het moeilijk is om iets wat je goed doet tijdens de training om te zetten in goede wedstrijdresultaten? Ja, dat is het leven! Het klinkt wat flauw, maar het is gewoon heel erg moeilijk om een vaardigheid over te brengen vanuit een relaxte training naar een spannende wedstrijd. Ik heb spelers gehad die beter wilden leren schieten en daar dan een week voor trainden. Maar als ze dat schot dan tijdens de wedstrijd nog steeds niet konden maken, zeiden ze: "Maar coach, ik heb afgelopen week geoefend met schieten!" Mijn reactie was: '"Nou, je moet eerst een aantal jaar oefenen. Dan praten we verder." Veel jongeren hebben een verkeerd beeld van groei en hoe lang dit duurt. We zijn geen tuinkers ofzo.
Het draait nooit alleen maar om hoe goed je schiet. Het gaat om alles wat je bijdraagt.
Om echt te groeien, moet je hetzelfde doen als ik deed als speler: pak die bal en oefen je vaardigheden iedere dag. Iedere. Dag. Op je oprit of in een park in de buurt. Vind een manier om jouw perfecte oefenruimte te creëren. Je zult je verbazen hoe veel beter je wordt in één maand. En in twee maanden. En in drie.
Door herhaling zul je veel beter gaan presteren...
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson is de hoofdcoach van het damesbasketbalteam van Duke University. Daarvoor was ze assistent-coach bij de Boston Celtics en een succesvolle analiste. Ze speelde 13 seizoenen lang de sterren van de hemel in de WNBA, zorgde ervoor dat de Monarchs een kampioenschap wonnen en was lid van het Team USA dat goud won op de Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking. Als dominante speler bij Tennessee speelde ze met de Lady Vols drie NCAA Final Four-wedstrijden.
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Illustratie: Harrison Freeman
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