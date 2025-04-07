Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 en Nike ZoomX Streakfly 2: een kijkje achter de schermen van de nieuwste wedstrijdschoenen van het merk

Decennialang heeft Nike prioriteit gegeven aan innovatie en performance in al hun producten. In 2016 pakte het merk groots uit met de introductie van een nieuwe categorie wedstrijdschoenen: superschoenen. De Nike Vaporfly 4% was de pionier in deze categorie en het doel van de schoen was simpel: alle hardlopers, van professionele marathonlopers tot recreatieve lopers, hun persoonlijke record helpen najagen door ze een tool te geven waarmee ze zo efficiënt mogelijk kunnen presteren.

Naast een zool van koolstofvezel, die hardlopers een stevig oppervlak biedt om zich af te zetten, zijn deze superschoenen voorzien van veerkrachtig Nike ZoomX foam. Dit maakt ze licht en veerkrachtig, waardoor ze een optimale energieteruggave bieden die helpt bij het maximaliseren van snelheid. In de afgelopen negen jaar stonden deze primaire kenmerken bij elke generatie Nike superschoenen centraal en werden verbeterde technologie en productdesign toegevoegd om hardlopers betere resultaten te bieden. In 2025 bracht het Nike productteam twee geavanceerde wedstrijdschoenen uit: de Vaporfly 4 en de Streakfly 2.