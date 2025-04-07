Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 en Nike ZoomX Streakfly 2: een kijkje achter de schermen van de nieuwste wedstrijdschoenen van het merk
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Ongeacht of je een mijl of een marathon wilt lopen, deze wedstrijdschoenen helpen atleten maximaal te presteren.
Decennialang heeft Nike prioriteit gegeven aan innovatie en performance in al hun producten. In 2016 pakte het merk groots uit met de introductie van een nieuwe categorie wedstrijdschoenen: superschoenen. De Nike Vaporfly 4% was de pionier in deze categorie en het doel van de schoen was simpel: alle hardlopers, van professionele marathonlopers tot recreatieve lopers, hun persoonlijke record helpen najagen door ze een tool te geven waarmee ze zo efficiënt mogelijk kunnen presteren.
Naast een zool van koolstofvezel, die hardlopers een stevig oppervlak biedt om zich af te zetten, zijn deze superschoenen voorzien van veerkrachtig Nike ZoomX foam. Dit maakt ze licht en veerkrachtig, waardoor ze een optimale energieteruggave bieden die helpt bij het maximaliseren van snelheid. In de afgelopen negen jaar stonden deze primaire kenmerken bij elke generatie Nike superschoenen centraal en werden verbeterde technologie en productdesign toegevoegd om hardlopers betere resultaten te bieden. In 2025 bracht het Nike productteam twee geavanceerde wedstrijdschoenen uit: de Vaporfly 4 en de Streakfly 2.
Vaporfly 4: de nieuwste uitvoering van de originele superschoen
Net zoals motorsporttechnici hun auto's voortdurend aanpassen om de snelheid en prestaties te verbeteren, heeft Nike een vergelijkbare herhaaldelijke aanpak gekozen om de performance van de Vaporfly 4 te verbeteren. Daarbij is de essentie van wat de originele Vaporfly zo'n gamechanger maakte, behouden gebleven. Andrew Bumbalough, een Nike Product Line Manager, zegt dat hij en zijn team zich daarom hebben gericht op het maken van een lichtere schoen met meer afzetkracht en een zachtere voorvoet. Terwijl het team aan deze benchmarks werkte, werden de schoenen door tophardlopers, waaronder Joshua Cheptegei en Mohammed Ahmed, getest.
"Voor deze update waren we niet uit op een revolutie in het design. De Vaporfly is de originele superschoen, een pionier op het gebied van wedstrijdschoenen. We wilden een schoen verder ontwikkelen waarvan we weten dat die al succesvol is."
Andrew Bumbalough, Nike Lead Product Line Manager.
Het resultaat is een schoen die 10% lichter is dan zijn voorganger — herenmaat 42 weegt slechts 169 gram, wat iets zwaarder is dan een honkbal — maar die niet inlevert op performance. Net als de Vaporfly 3 heeft de schoen een FlyPlate van koolstofvezel over de hele lengte. De hoek van de plaat is echter aangepast van 15 naar 20 graden, wat zorgt voor betere energieopslag en voortstuwing. De offset (het verschil tussen de hoogte van de hak en de hoogte van de voorvoet) is verschoven van 8 mm naar 6 mm, met nog eens 2 mm Nike ZoomX foam in de voorvoet voor betere energieteruggave.
"Elke paar millimeter ZoomX die je onder de voet kunt toevoegen, geeft de schoen een 'grotere batterij' waarin energie kan worden opgeslagen", legt Bumbalough uit. "Deze energie komt vervolgens vrij wanneer je in beweging bent." Het extra foam zorgt ook voor een 'sponsachtige zachtheid', wat volgens Bumbalough beter aansluit bij atleten die vonden dat de Vaporfly 3 te stevig was in de voorvoet.
Hardlopers zullen ook veranderingen in het bovenwerk van de schoen opmerken. "De mesh is niet alleen lichter, maar ook comfortabeler. Het zorgt voor een betere, één-op-één pasvorm met de voet. We hebben ook ietwat elastische veters toegevoegd, waardoor het bovenwerk comfortabeler en strakker om de voet zit", legt Bumbalough uit.
Bumbalough voegt eraan toe dat Nike de historische status van de Vaporfly als originele superschoen viert door 'the original super shoe' direct op de middenzool te markeren, waardoor het de ultieme wedstrijdschoen is voor fans van superschoenen.
De Streakfly 2: een innovatieve wedstrijdschoen voor korte afstanden
Terwijl de designers met de Vaporfly 4 trouw bleven aan het originele Vaporfly design, koos het productteam met de Streakfly 2 voor een geheel andere aanpak.
"We wilden een schoen in zijn eigen categorie maken", zegt Jonathon Riley, Nike Product Developer, over de inspiratie achter de wedstrijdschoen.
Wedstrijdschoenen voor op de weg worden al jaren ontworpen met één afstand in gedachten: de marathon. Maar hoe zit het met hardlopers die 5 km, 10 km of misschien maar een mijl op de weg lopen? Zij hebben geen marathonschoen nodig, maar willen wel topprestaties en energieteruggave. Dan komt de Nike Streakfly 2 goed van pas.
De Streakfly 2 is de hardloopversie van de Dragonfly track spike en een van de weinige hardloopschoenen die niet voor marathons is ontworpen. De schoen vult een leemte die in het superschoenentijdperk grotendeels werd genegeerd.
"Deze schoen beleeft zijn eigen renaissance. Hij is heel anders dan het oude model, en hij doet het op alle vlakken beter."
Cooper Teare, professioneel middellangeafstandsloper
Elk detail van het design is zorgvuldig ontworpen voor kortere, snellere races. Om te beginnen is het een van de lichtste wedstrijdschoenen voor op de weg die Nike ooit heeft gemaakt, ondanks het feit dat hij is gemaakt met een koolstofplaat over de hele lengte. Het team voegde hetzelfde soort foam toe als in de Nike Alphafly en Vaporfly, wat zorgt voor een hoge energieteruggave bij elke stap. De schoen is ook speciaal ontwikkeld voor maximale snelheid en afzetkracht. Hij zorgt ervoor dat hardlopers op natuurlijke wijze op hun voorvoet staan, waardoor het gevoel ontstaat dat ze vooruit worden gestuwd.
"Het werkt op dezelfde manier als wanneer je op een schop stapt; het handvat klapt omhoog en raakt je. Dat is precies wat deze schoen met je voet doet", zegt Pat Richie, Nike Global Product Line Manager, over de unieke pasvorm en feel van de Streakfly 2.
Tijdens het design werd de Streakfly 2 drie keer getest, waarbij professioneel middellangeafstandsloper Jemma Reekie de schoen droeg tijdens grote wedstrijden om de performance in de praktijk te testen. Als ze terugdenkt aan de eerste keer dat ze de Streakfly 2 aantrok, voelde Reekie meteen het verschil. "Ik wil hierin snel hardlopen", vertelden zij en andere professionele hardlopers aan het innovatieteam van Nike, en dat is precies wat ze deed.
Ze droeg de Streakfly 2 tijdens de Fifth Avenue Mile 2023 in New York, een van 's werelds meest prestigieuze mijlwedstrijden op de weg, waar ze als eerste eindigde. Op dat moment werd duidelijk dat de schoen echte resultaten kon opleveren voor kortere wedstrijden op de weg en dat-ie een wereldwijd debuut verdiende.
Beide wedstrijdschoenen zijn vanaf 1 maart 2025 in bepaalde regio's verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers in de kleurencombinatie Proto. In april 2025 worden extra kleurencombinaties uitgebracht.